"Можливість": чи варто зараз відбудовувати навчальні заклади в Україні
Джерело:ВВС Україна
Росія за час повномасштабної війни понищила і зруйнувала в Україні тисячі навчальних закладів. Однак пів тисячі з них вже відбудували.
Усе заради того, аби діти мали можливість вчитися очно. Ексміністерка освіти Ганна Новосад при цьому зазначила, що це питання вибору.
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Чи варто зараз відбудовувати навчальні заклади
Ексочільниця МОН при цьому запитала: "Ми що цінуємо? Якусь фізичну матерію, чи можливість дітей вчитися?".
Ми не маємо зараз говорити про якісь космічні інноваційні відбудови, де ми будуємо ліцей майбутнього. Давайте говорити про простіші рішення, модульні, які тут і зараз допомагають повернути частину дітей до навчання. Може прилетіти? Може. А може й не прилетіти,
– заявила Новосад.
І зазначила, що Чехія першою після початку війни в 2014 році допомогла Горлівському інституту іноземних мов переїхати в Бахмут. При цьому чехи профінансували ремонт, переїзд, інфраструктуру.
Вони тоді не питали, чи може прилетіти? Ми знаємо, що сталося через 8 років у Бахмуті. Але 8 років там навчалися студенти, там працювали люди. Це питання вибору, це питання підтримки тут і зараз наших людей,
– каже ексочільниця МОН.
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Скільки закладів освіти знищила Росія в Україні
- Росіяни після 24 лютого 2022 року повністю знищили на території нашої держави понад 350 закладів освіти. Понад 3,7 тисячі пошкодили.
- Серед пошкоджених і знищених – школи, дитсадки, профтехи і виші.
- На сьогодні вдалося відновити вже пів тисячі закладів освіти.