Скільки знищених у час війни навчальних закладів на Київщині відбудували

На Київщині продовжують відновлювати навчальні заклади, які зруйнували росіяни у час повномасштабної війни. Загалом окупанти зруйнували та пошкодили 244 школи, садочки, заклади позашкільної та профтехосвіти.

Очільник Київської області Руслан Кравченко уточнив, що наразі відновили повністю або частково вже 198 навчальних закладів. Серед них – 122 школи та 71 садочок.

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Скільки навчальних закладів на Київщині відновили

Посадовець повідомив, що в області планують відновити ще 15 дитячих садків.

У 9 дитсадках вже ведуться роботи. Зокрема, в Бучанській, Ірпінській, Бородянській, Броварській та інших громадах,

– уточнив він.

Крім того, продовжують на Київщині відновлювати і школи.

28 закладів освіти плануємо відбудувати у таких громадах, як Баришівська, Великодимерська, Гостомельська, Макарівська, Калитянська, Бучанська, Білогородська, Гатненська, Вишнева, Дмитрівська, Боярська, Іванківська,

– повідомив Кравченко.

Також у навчальних закладах облаштовують і укриття. Наразі будують їх у 18 школах та дитячих садках. У 26 закладах освіти тривають ремонти сховищ. На більшості об'єктів укриття готові на понад 80%.

Кравченко зауважив при цьому, що встановили модульні укриття у 14 закладах освіти Київщини. Ще у 6 навчальних закладах встановлять такі укриття найближчим часом.

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма" , яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.

Загалом в школах та садках на сьогодні облаштовано понад 1,2 тисячі укриттів,

– повідомив очільник Київщини.

І додав, що кошти на це виділяють з бюджетів різних рівнів, європейські донори та благодійні організації.

Раніше ми також повідомляли, що у Запоріжжі планують збудувати підземні школи. Коли спорудять ці навчальні заклади, читайте за посиланням.