В Україні відбудують ще 8 зруйнованих Росією шкіл

В Україні відбудують ще вісім шкіл, які зруйнувала Росія. Заклади освіти відновлять із дотриманням стандартів енергоефективності та безбар'єрності.

Проєкт реалізують за підтримки Програми розвитку ООН (ПРООН) та урядів України та Іспанії. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство освіти і науки України.

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Проєкт має на меті забезпечення рівного доступу до освіти в Україні, попри війну. Планують до грудня 2026 року відновити заклади освіти у таких областях:

Волинська;

Київська;

Львівська;

Сумська.

Це дасть змогу понад 5 тисячам школярів і 450 освітянам навчатися та працювати в безпечних і комфортних умовах,

– зазначив очільник МОН Оксен Лісовий.

Відновлення у межах ініціативи охоплює легкі та середні ремонтні роботи в закладах, де рівень пошкоджень не перевищує 60 %. Зокрема, передбачає:

впровадження енергоефективних рішень з утеплення будівель, термоізоляції фасадів для зменшення споживання енергії взимку та захисту від перегрівання влітку;

встановлення сонячних водонагрівальних колекторів і панелей, енергоощадного LED-освітлення та датчиків руху в коридорах;

забезпечення безбар'єрності приміщень.

В одній зі шкіл, що беруть участь у проєкті, запланували капітальний ремонт з урахуванням принципів НУШ. Загальний бюджет ініціативи становить 4 мільйони євро.

Зазначимо, що ця ініціатива є складником проєкту "Оновлення навчальних закладів в Україні: відновлення соціальної інфраструктури, пошкодженої внаслідок війни", який реалізує Програма розвитку ООН (ПРООН) в Україні за фінансової підтримки уряду Іспанії та у співпраці з Іспанським агентством міжнародного співробітництва з метою розвитку (AECID) ПРООН.