У Могилянці готуватимуть фахівців для відбудови зруйнованих війною громад

Національний університет "Києво-Могилянська академія" готуватиме фахівців для відбудови зруйнованих війною громад. У виші вважають, що про повоєнне відродження України треба думати зараз.

Про співпрацю у процесі відновлення Києво-Могилянська академія домовилася із громадською організацією "Маріуполь Реборн" та Маріупольською міськрадою.

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У Могилянці готуватимуть фахівців для відбудови

Вони планують обмінятися знаннями, ідеями та досвідом, розробити інноваційні рішення для відбудови деокупованих територій України.

Так, "Могилянка" та громадська організація проводитимуть спільні форуми та науково-практичні конференції, спрямовані на підвищення кваліфікації і підготовку фахівців для відродження міст, що постраждали від російської агресії.

Про повоєнне відродження України треба думати зараз,

– заявив президент Академії Сергій Квіт.

За його словами, освітня програма щодо відбудови буде розрахована не лише на фахівців, які займатимуться відновленням Маріуполя.

Партнери аналізуватимуть проблемні питання, з якими стикатимуться різні громади через виклики війни, і спільно пропонуватимуть їх вирішення.

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