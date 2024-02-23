У Могилянці готуватимуть фахівців для відбудови зруйнованих війною громад
Джерело:ГО "Маріуполь Реборн"
Національний університет "Києво-Могилянська академія" готуватиме фахівців для відбудови зруйнованих війною громад. У виші вважають, що про повоєнне відродження України треба думати зараз.
Про співпрацю у процесі відновлення Києво-Могилянська академія домовилася із громадською організацією "Маріуполь Реборн" та Маріупольською міськрадою.
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У Могилянці готуватимуть фахівців для відбудови
Вони планують обмінятися знаннями, ідеями та досвідом, розробити інноваційні рішення для відбудови деокупованих територій України.
Так, "Могилянка" та громадська організація проводитимуть спільні форуми та науково-практичні конференції, спрямовані на підвищення кваліфікації і підготовку фахівців для відродження міст, що постраждали від російської агресії.
Про повоєнне відродження України треба думати зараз,
– заявив президент Академії Сергій Квіт.
За його словами, освітня програма щодо відбудови буде розрахована не лише на фахівців, які займатимуться відновленням Маріуполя.
Партнери аналізуватимуть проблемні питання, з якими стикатимуться різні громади через виклики війни, і спільно пропонуватимуть їх вирішення.
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Яка доля чекає на переміщені з ТОТ виші
- Переміщені з тимчасово окупованих територій виші мають зберегти свою регіональну ідентичність.
- Про це заявила віцепрем'єрка Ірина Верещук.
- Вона вважає, що треба допомогти таким університетам не зникнути.
- Однак вони мають продемонструвати свою життєздатність і конкурентоспроможність, яких вимагає час.