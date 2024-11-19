Гартуємось і захищаємо своє: скільки пошкоджених росіянами шкіл в Україні вже відновили

Сьогодні, 19 листопада, – 1000 днів повномасштабної війни з Росією. Попри усі випробування, Україна та українці вистояли. Вистояла і наша система освіти.

Позаду – тисяча днів випробування на стійкість, на віру в себе і в нашу країну. Це тисяча днів спроб ворога відбити наше бажання мріяти, бути незалежними і творити власне майбутнє. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство освіти і науки України.

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Скільки закладів освіти відбудували у час війни

У час повномасштабної війни з Росією у боротьбі за незалежність України віддали життя 89 викладачів.

Майже тисяча шкіл розташовані на тимчасово окупованих територіях. Зруйнований або пошкоджений майже кожен сьомий заклад освіти. 486 тисяч дітей навчаються дистанційно через війну, 228 тисяч внутрішньо переміщених учнів і 344 тисячі тих, хто виїхав за кордон,

– зазначили у Міносвіти.

І додали: ці 1000 днів – випробовування на міцність. За цей час українська освіта пройшла складний шлях: від потрясіння до відродження.

Але навіть у найтемніші часи ми з вами будуємо майбутнє. Відновлено чверть пошкоджених закладів середньої освіти. 85% учнів повернулися до очного або змішаного навчання. 7,5 тисяч учителів повернулися з-за кордону. 44 тисячі учнів навіть у тимчасовій окупації продовжують навчатися дистанційно в українських школах,

– наголосили у МОН.

І зауважили: Україна – не одна. На розвиток освіти Світовий банк спрямував 415 мільйонів доларів у межах проєкту LEARN.

Війна в Україні почалась у 2014-му. Понад 10 років стійкість українців є прикладом для всього світу. І попри виклики, ми стоїмо, гартуємось і далі захищаємо своє,

– резюмували у відомстві.