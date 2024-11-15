Понад 400 автобусів уже закупили для безперешкодного доступу до навчання. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Міносвіти України.
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Уряд погодив закуплю шкільних автобусів для дітей з ООП
При цьому у Міносвіти розповіли про критерії для цих автобусів. Так:
- кількість місць в автобусах має відповідати кількості дітей з ООП, які навчаються в дошкільних і шкільних закладах освіти громади;
- якщо в громаді немає дітей з ООП, потрібно придбати хоча б один автобус із місцями для маломобільних груп, супровідників та крісел колісних;
- для шкіл, де є хоча б одна дитина з ООП, автобуси повинні бути оснащені не менше ніж двома місцями для маломобільних, двома для супровідників і двома для крісел колісних.
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Чому потрібні асистенти вчителя у школі
- Організація освітнього процесу для дітей з особливими освітніми потребами вимагає допомоги асистента.
- Так, керівник закладу освіти повинен знайти асистента вчителя / вихователя та забезпечити їм умови для роботи.
- Якщо заклад освіти відмовляється створити потрібні умови для навчання дитини з ООП, у МОН України радять письмово звертатися із цим питанням до органів управління освітою.