Понад 400 автобусів уже закупили для безперешкодного доступу до навчання. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Міносвіти України.

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Уряд погодив закуплю шкільних автобусів для дітей з ООП

При цьому у Міносвіти розповіли про критерії для цих автобусів. Так:

кількість місць в автобусах має відповідати кількості дітей з ООП, які навчаються в дошкільних і шкільних закладах освіти громади;

якщо в громаді немає дітей з ООП, потрібно придбати хоча б один автобус із місцями для маломобільних груп, супровідників та крісел колісних;

для шкіл, де є хоча б одна дитина з ООП, автобуси повинні бути оснащені не менше ніж двома місцями для маломобільних, двома для супровідників і двома для крісел колісних.

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