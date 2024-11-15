Более 400 автобусов уже закупили для беспрепятственного доступа к обучению. Об этом информирует 24 Канал з ссылкой на Минобразования Украины.

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Правительство согласовало закупку школьных автобусов для детей с ООП

При этом в Минобразования рассказали о критериях для этих автобусов. Так:

количество мест в автобусах должно соответствовать количеству детей с ООП, которые учатся в дошкольных и школьных учебных заведениях общины;

если в громаде нет детей с ООП, нужно приобрести хотя бы один автобус с местами для маломобильных групп, сопровождающих и кресел колесных;

для школ, где есть хотя бы один ребенок с ООП, автобусы должны быть оснащены не менее чем двумя местами для маломобильных, двумя для сопровождающих и двумя для кресел колесных.

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