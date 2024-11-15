Более 400 автобусов уже закупили для беспрепятственного доступа к обучению. Об этом информирует 24 Канал з ссылкой на Минобразования Украины.
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Правительство согласовало закупку школьных автобусов для детей с ООП
При этом в Минобразования рассказали о критериях для этих автобусов. Так:
- количество мест в автобусах должно соответствовать количеству детей с ООП, которые учатся в дошкольных и школьных учебных заведениях общины;
- если в громаде нет детей с ООП, нужно приобрести хотя бы один автобус с местами для маломобильных групп, сопровождающих и кресел колесных;
- для школ, где есть хотя бы один ребенок с ООП, автобусы должны быть оснащены не менее чем двумя местами для маломобильных, двумя для сопровождающих и двумя для кресел колесных.
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Почему нужны ассистенты учителя в школе
- Организация образовательного процесса для детей с особыми образовательными потребностями требует помощи ассистента.
- Так, руководитель учебного заведения должен найти ассистента учителя / воспитателя и обеспечить им условия для работы.
- Если учебное заведение отказывается создать необходимые условия для обучения ребенка с ООП, в МОН Украины советуют письменно обращаться с этим вопросом в органы управления образованием.