Национальная стратегия по созданию безбарьерного пространства в Украине, реализуемая по инициативе первой леди Елены Зеленской, имеет целью создание образовательных пространств и для детей с особыми образовательными потребностями. С этой целью введены должности ассистента учителя / воспитателя и ассистента ребенка. Об их функциях, определенные Министерством образования, предлагает узнать 24 Канал.
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Ассистенты – важный элемент образовательной безбарьерности в школе
Организация образовательного процесса для ребенка с ООП возлагается на руководителя учебного заведения. В частности, именно он должен найти ассистента учителя / воспитателя и обеспечить им условия для работы.
Или же, если речь идет о ассистенте ребенка, – то, подписать договор с лицом, которое выбрали родители / другие законные представители для выполнения функций ассистента ребенка (ученика).
В рамках реализации стратегии безбарьерного образования, в Министерстве образования и науки Украины напомнили, какие функции выполняет ассистент учителя / воспитателя и ассистент ребенка (ученика) во время инклюзивного обучения.
Так, ассистент учителя / воспитателя должен:
- педагогическое образование (обязательно);
- назначаться на должность руководителем учебного заведения;
- организовывать образовательный процесс в соответствии с потребностями детей с особыми образовательными потребностями (ООП);
- оценивать прогресс и разрабатывать индивидуальную программу развития ребенка совместно с учителями;
- адаптировать учебные материалы;
- помогать создавать комфортную инклюзивную среду для всего класса.
Ассистент ребенка (ученика):
- не является педагогическим работником;
- помогает только с бытовыми потребностями ребенка с ООП (например, переодевания, питания и т.д.);
- работает на основании заключенного договора между учебным заведением и лицом, которое будет выполнять функции ассистента ребенка или ученика.
Важно! Если учебное заведение отказывается создать необходимые условия для обучения ребенка с ООП, в министерстве советуют письменно обращаться с этим вопросом в органы управления образованием.