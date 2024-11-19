Закаляемся и защищаем свое: сколько поврежденных россиянами школ в Украине восстановили

Сегодня, 19 ноября, – 1000 дней полномасштабной войны с Россией. Несмотря на все испытания, Украина и украинцы выстояли. Выстояла и наша система образования.

Позади – тысяча дней испытания на стойкость, на веру в себя и в нашу страну. Это тысяча дней попыток врага отбить наше желание мечтать, быть независимыми и творить собственное будущее. Об этом информирует 24 Канал з ссылкой на Министерство образования и науки Украины.

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Сколько учебных заведений отстроили во время войны

Во время полномасштабной войны с Россией в борьбе за независимость Украины отдали жизнь 89 преподавателей.

Почти тысяча школ расположены на временно оккупированных территориях. Разрушено или повреждено почти каждое седьмое учебное заведение. 486 тысяч детей учатся дистанционно из-за войны, 228 тысяч внутренне перемещенных учеников и 344 тысячи тех, кто выехал за границу,

– отметили в Минобразования.

И добавили: эти 1000 дней – испытание на прочность. За это время украинское образование прошло сложный путь: от потрясения до возрождения.

Но даже в самые темные времена мы с вами строим будущее. Восстановлена четверть поврежденных учреждений среднего образования. 85% учеников вернулись к очному или смешанному обучению. 7,5 тысяч учителей вернулись из-за границы. 44 тысячи учеников даже во временной оккупации продолжают учиться дистанционно в украинских школах,

– отметили в МОН.

И заметили: Украина – не одна. На развитие образования Всемирный банк направил 415 миллионов долларов в рамках проекта LEARN.

Война в Украине началась в 2014-м. Более 10 лет устойчивость украинцев является примером для всего мира. И несмотря на вызовы, мы стоим, закаляемся и дальше защищаем свое,

– резюмировали в ведомстве.