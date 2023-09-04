У Кабміні обіцяють відбудувати зруйновані школи: скільки і за чиї гроші

Майже 1,8 тисячі українських шкіл досі зруйновані. У час війни вдалося відновити 410 шкіл.

Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков розповів, що, навіть попри війну, завданням держави є відбудова безпечних і комфортних навчальних закладів. На це вже скерували 3,2 мільярда гривень.

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У Кабміні обіцяють відбудувати зруйновані школи

За вищезгадані гроші мають капітально відремонтувати 66 шкіл та 15 дитсадків. Грошима також долучаться і міжнародні партнери.

Ще 112 закладів освіти планують відбудувати у межах Надзвичайної кредитної програми для відновлення України та Програми відновлення України. Їх фінансує Європейський інвестиційний банк. На це буде скерують 7,13 мільярда гривень.

З гуманітарного бюджету ЄС також виділили грантові 38,3 мільйона євро. Зокрема, Офісу Управління ООН з обслуговування проєктів (UNOPS) та Програмі розвитку ООН в Україні (ПРООН/UNDP). Із ПРООН відбудовуватимуть школи у 11 областях. Із проєктом UNOPS робота буде сконцентрована на 73 школах у Київській, Сумській, Харківській та Чернігівській областях.

Ще одним міжнародним партнером у відбудові шкіл є Швейцарія. Роботи триватимуть у Чернігівській, Одеській та Полтавській областях щодо облаштування шкільних укриттів. Відремонтують і одну з чернігівських шкіл і місцевий інклюзивно-ресурсний центр в Бородянці на Київщині. Для цього Швейцарія виділяє 4,5 мільйона євро.