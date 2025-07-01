Різниця може бути десятикратною: які професії обирає українська молодь, а які – потрібні країні

Для відбудови зруйнованого війною Україна потребуватиме додаткових фахівців у сферах будівництва, енергетики, видобування, транспорту і логістики, сільському господарстві, торгівлі, переробці. Натомість українська молодь найчастіше обирає ІТ, дизайн, сфери охорони здоров'я, краси, освіту, юриспруденцію.

Ще частина прагне стати підприємцями. Про це інформує 24 Канал з посиланням на дані аналітики "Як побудувати містки між професійними мріями молоді і потребами відновлення", яку Фундація Катерини Осадчої презентувала на Ukraine Recovery Conference у Римі. Документ підготувала міжнародна дослідницька компанія Ipsos.

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Як обрати потрібну на ринку праці спеціальність?

Для відновлення України потрібно 524 мільярди доларів, зазначають аналітики. Якщо Україна отримає цю суму, то для втілення проєктів з відбудови потрібно буде додатково залучити 1,5 мільйона осіб.

Для порівняння із тим, які професії обирають підлітки, аналітики взяли дослідження "Індекс Майбутнього", проведене Офісом Першої леді.

У деяких сферах бажання дітей і запит ринку різниться десятикратно. Наприклад, переробна галузь потребуватиме 20% загальної кількості необхідних додаткових працівників. І лише 2% опитаних дітей бачить себе у цій сфері. В енергетиці потрібно 12%, і лише 1% хоче працювати у цьому секторі,

– зазначила Осадча.

І додала, що ці дані дуже цінні в контексті професійної орієнтації підлітків, аби популяризувати серед молоді ті професії, які гарантують їм працевлаштування у майбутньому і сприятимуть відбудові країни.

Дослідження пропонує сфокусувати увагу держави, бізнесу та міжнародних організацій на кількох кроках для подолання цього виклику.

Дані свідчать, що 7% опитаних підлітків хочуть бути підприємцями, тому маємо популяризувати серед молоді бізнеси у тих секторах, які необхідні для відбудови,

– каже очільниця фундації.

Серед інших кроків – інтеграція профорієнтації в національні проєкти відновлення, модернізація системи професійної орієнтації та її взаємозв'язку зі сферою освіти, ринком праці та інвестиційною політикою, інформаційні кампанії для популяризації серед молоді затребуваних на ринку спеціалізацій.