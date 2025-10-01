Укр Рус
1 жовтня, 21:42
2

Через обстріл: Чернігів переводить школи на "дистанційку", а дитсадки не працюватимуть

Поліна Буянова
Основні тези
  • Школи в Чернігові переводять на дистанційне навчання до кінця цього тижня через складну ситуацію в енергосистемі.
  • Дитячі садки не працюватимуть лише в четвер, 2 жовтня, щоб підлаштуватися під графіки відключень світла.

В середу, 1 жовтня, російські війська атакували об'єкти енергетики в Україні. Через складну ситуацію в енергосистемі школи в Чернігові тимчасово переводять на дистанційний формат навчання.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Чернігівської МВА Дмитра Брижинського.

Скільки триватиме "дистанційка" в Чернігові?

Через наслідки обстрілу "Чернігівобленерго" запроваджує графіки відключень електроенергії в місті.

Дмитро Брижинський повідомив, що школи Чернігова переходять до кінця цього тижня на дистанційний формат навчання.

Зміни також стосуються дитячих садків: вони не працюватимуть лише в четвер, 2 жовтня, з метою підлаштування під графіки відключення світла. 

До кінця завтрашнього дня (2 жовтня, – 24 Канал) буде надана додаткова інформація, 
– додав начальник МВА.

Водночас міський електротранспорт в Чернігові працюватиме у звичайному режимі.

Важливо! У Чернігівській області з 20:00 1 жовтня починають діяти 4 черги відключень світла. Графік складений 3 години через 6, тобто 3 години світло буде, 6 – не буде. Також у графіку є час на перепідключення – у цей період електроенергія буде відключатися і вмикатися.

Що відомо про удар по Славутичу та наслідки?

  • Російські війська 1 жовтня завдали удару по підстанції у Славутичі на Київщині. Через це частина Чернігівщини залишилась без світла.
     

  • Потужностей енергосистеми наразі недостатньо, щоб заживити усіх споживачів, а "Чернігівобленерго" описує ситуацію як "мегакритичну".
     

  • Енергетичний об'єкт, який атакували росіяни, також забезпечував роботу частини Чорнобильської АЕС. Через стрибки напруги без електропостачання опинився Новий безпечний конфайнмент – споруда, яка накриває зруйнований четвертий енергоблок станції.