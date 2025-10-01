В середу, 1 жовтня, російські війська атакували об'єкти енергетики в Україні. Через складну ситуацію в енергосистемі школи в Чернігові тимчасово переводять на дистанційний формат навчання.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Чернігівської МВА Дмитра Брижинського.

Скільки триватиме "дистанційка" в Чернігові?

Через наслідки обстрілу "Чернігівобленерго" запроваджує графіки відключень електроенергії в місті.

Дмитро Брижинський повідомив, що школи Чернігова переходять до кінця цього тижня на дистанційний формат навчання.

Зміни також стосуються дитячих садків: вони не працюватимуть лише в четвер, 2 жовтня, з метою підлаштування під графіки відключення світла.

До кінця завтрашнього дня (2 жовтня, – 24 Канал) буде надана додаткова інформація,

– додав начальник МВА.

Водночас міський електротранспорт в Чернігові працюватиме у звичайному режимі.

Важливо! У Чернігівській області з 20:00 1 жовтня починають діяти 4 черги відключень світла. Графік складений 3 години через 6, тобто 3 години світло буде, 6 – не буде. Також у графіку є час на перепідключення – у цей період електроенергія буде відключатися і вмикатися.

Що відомо про удар по Славутичу та наслідки?