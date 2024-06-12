МОН радить закладам освіти забути про увімкнені кондиціонери та зовнішнє освітлення

12 червня 2024, 10:54
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Джерело:

Міністерство освіти і науки України

Міністерство освіти і науки України надіслало листа закладам освіти України з проханням економити електроенергію. Мовиться про використання зовнішнього освітлення та кондиціонерів.

Відомство оприлюднило відповідний документ "Про стабілізацію роботи об’єднаної енергетичної системи України". Ознайомиться з ним можна за посиланням.

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Як заклади освіти повинні економити світло 

У Міносвіти зазначають, що комунальні й державні заклади освіти та організації, які належать до сфери управління МОН, повинні виконувати заходи, передбачені Розпорядженням уряду № 510-р від 7 червня 2024 року.

Тож, через надзвичайну ситуацію в енергетичній системі нашої держави у час повномасштабної війни, до 31 грудня 2024 року заклади освіти й інші освітні / наукові установи повинні економити світло у своїх приміщеннях. Зокрема, не використовувати:

  • кондиціонери;
  • зовнішнє освітлення будівель і прилеглої території тощо.
Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.

Однак це правило не стосуватиметься використання тієї електричної енергії, яку дитсадки, школи, виші виробляють на власних енергогенерувальних установках для своїх потреб.

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Як учасники НМТ складають тестування під час відключень світла 

  • В Україні роблять усе можливе, аби учасники НМТ-2024 могли скласти тестування навіть у межах відключень світла.
  • Але неможливо передбачити графік тестування, який враховував би всі відключення.
  • Учасники НМТ можуть подати заяву для участі в додатковій сесії тестування у разі неможливості складати тест понад 2,5 години під час основної сесії.
  • УЦОЯО закликає учасників скористатися своїм правом брати участь у додатковій сесії тестування і завершує, що кожен зможе реалізувати свій шанс на вступ.
Автор: Марія Волошин