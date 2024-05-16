Треба бути готовими: чи зможуть учасники скласти НМТ у разі відключень світла

В Україні цього тижня стартувала основна сесія національного мультитесту 2024 року. Водночас учасникам НМТ варто бути готовими до відключень світла, адже на сьогодні у нашій державі діють відповідні графіки.

Директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко розповіла, чи зможуть скласти тестування у запланований день учасники НМТ у разі аварійних відключень електроенергії. Зазначимо, що дату та місце складання мультитесту вказали у запрошенні кожного учасника та просять не розголошувати цю інформацію з міркувань безпеки.

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Як складати НМТ у разі відключень світла

Вакуленко зазначила, що у разі відсутності світла порядок дій подальшого проведення тестування вирішуватимуть на місцях регіональні центри. Зокрема, персонал тимчасового екзаменаційного центру контактуватиме із регіональним центром, намагатиметься з'ясувати питання і розв'язати проблему.

Якщо не буде змоги цього зробити, учасникам запропонують взяти участь у додатковій сесії,

– уточнила Вакуленко.

І додала, що участь у додатковій сесії також зможуть взяти вступники, які запізнилися на тестування основної сесії з поважної причини: через хворобу або повітряну тривогу. Для участі в додатковій сесії абітурієнтам потрібно буде написати відповідну заяву.

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Що варто знати про НМТ-2024