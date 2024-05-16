Треба бути готовими: чи зможуть учасники скласти НМТ у разі відключень світла
Джерело:УП
В Україні цього тижня стартувала основна сесія національного мультитесту 2024 року. Водночас учасникам НМТ варто бути готовими до відключень світла, адже на сьогодні у нашій державі діють відповідні графіки.
Директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко розповіла, чи зможуть скласти тестування у запланований день учасники НМТ у разі аварійних відключень електроенергії. Зазначимо, що дату та місце складання мультитесту вказали у запрошенні кожного учасника та просять не розголошувати цю інформацію з міркувань безпеки.
Дивіться також НМТ з англійської мови: які теми повторити та як на високий бал скласти тестування
Як складати НМТ у разі відключень світла
Вакуленко зазначила, що у разі відсутності світла порядок дій подальшого проведення тестування вирішуватимуть на місцях регіональні центри. Зокрема, персонал тимчасового екзаменаційного центру контактуватиме із регіональним центром, намагатиметься з'ясувати питання і розв'язати проблему.
Якщо не буде змоги цього зробити, учасникам запропонують взяти участь у додатковій сесії,
– уточнила Вакуленко.
І додала, що участь у додатковій сесії також зможуть взяти вступники, які запізнилися на тестування основної сесії з поважної причини: через хворобу або повітряну тривогу. Для участі в додатковій сесії абітурієнтам потрібно буде написати відповідну заяву.
Дивіться також "Є спроби зламу": очільник МОН назвав виклики НМТ-2024 та уточнив, чи повернуть ЗНО
Що варто знати про НМТ-2024
- У 2024 році національний мультитест міститиме вже 4 предмети: три обов'язкові та один на вибір.
- Обов'язковими є українська мова, математика та історія України.
- Тестування відбуватиметься в Україні та за кордоном – у 57 містах 32 країн.
- На НМТ-2024 зареєструвалося 287 тисяч учасників.
- Основна сесія мультитесту відбудеться протягом 14 травня – 25 червня; додаткова - упродовж 11 – 19 липня.