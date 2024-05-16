Детальний графік тестування не оприлюднюють з міркувань безпеки. Однак можливість повторити вивчене ще є.

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Як підготуватися до тестування з англійської мови

Викладачка англійської мови Лілія Чиж розповіла, які теми варто повторити перед складанням іспиту. Ось тут можна знайти повний перелік тем. Але педагогиня радить сфокусуватися на основних, адже часу до початку тестування залишилось мало. Зокрема, перегляньте такі теми:

Лексика: варто переглянути список лексичних тем та вибрати ті, які ви знаєте найгірше. На НМТ досить часто можна зустріти тексти про мистецтво, подорожі, наукові досягнення, спорт та дозвілля. При цьому вона радить лексику засвоювати в контексті. Граматика: якщо ви погано засвоїли різницю між Past Simple та Present Perfect, краще почати з повторення. Треба впевнено знати базовий матеріал. Зокрема, розуміти різницю між "other / another / the other", помічати в тексті артиклі та множину, відрізняти злічувані іменники від незлічуваних та перекладати речення у правильному часі.

Дистанційна школа "Оптіма" увійшла у рейтинг найкращих освітніх закладів України за результатами НМТ-2023 року. Це ще раз підкреслює високу якість навчання та ефективність підходів, що використовують викладачі школи.

Чиж також радить виконувати тести минулих років. І врахувати роботу над помилками:

Читання (завдання 1 – 3) : знайти в тексті докази того, що ваша відповідь була хибною та виокремити інформацію, що вказує на правильний варіант.

: знайти в тексті докази того, що ваша відповідь була хибною та виокремити інформацію, що вказує на правильний варіант. Читання (заповнення пропусків) : звертати увагу не лише на контекст, а й на граматичний аспект (правильна відповідь має узгоджуватися за часом, особою, числом і т.д)

: звертати увагу не лише на контекст, а й на граматичний аспект (правильна відповідь має узгоджуватися за часом, особою, числом і т.д) Використання мови (лексична частина) : опрацювати всі слова з ряду та переконатися, що ви точно розумієте всі відтінки значень слова. Тут допоможуть словники.

: опрацювати всі слова з ряду та переконатися, що ви точно розумієте всі відтінки значень слова. Тут допоможуть словники. Використання мови (граматична частина): знайти пояснення правила на одному з наведених вище ресурсів, закріпити виконанням вправ за темою.

Щоб структурувати свій багаж знань, раджу вести нотатки. Це може бути як записник, так і документ з замітками на комп'ютері, де варто виділити місце під різні потреби,

– зазначає освітянка.

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Як розподілити час на тестуванні

Педагогиня радить не нервувати на тестуванні. При цьому наголошує: не варто починати виконання завдання з читання всього тексту або кожного завдання до нього. І розповідає, як краще виконувати ті чи ті завдання:

Завдання з вибором однієї правильної відповіді:

Поглянути на заголовок та "просканувати" текст, щоб зрозуміти, про що він.

Уважно прочитати перше завдання (без варіантів відповіді) / речення з пропуском та "спрогнозувати" можливу відповідь.

Переглянути чинні варіанти та порівняти з вашою попередньою відповіддю.

Якщо не можете дати однозначну відповідь, викреслити очевидно зайві варіанти та знайти докази (в контексті чи граматично), які підтверджують чи відкидають решту варіантів.

Перечитати речення з обраною відповіддю та переконатися, що воно "звучить" коректно.

Завдання на встановлення відповідності:

Уважно прочитати перший текст, виокремити головну ідею та ключові деталі.

Проглянути можливі варіанти та знайти той (ті), що підходять найкраще.

За необхідності, виділити ключові фрази та обрати єдиний варіант з кількох можливих.

Переконатися, що попередньо обрані варіанти не підходять краще до інших текстів.

Щодо пріоритетності завдань, Чиж радить не зациклюватися на одному питанні занадто довго. Краще присвятити цей час розв'язанню наступних та повернутися до проблемного вкінці.