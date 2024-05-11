Окремим темам варто приділити більше уваги. Цінними порадами з цьогорічними учасниками тестування поділися переможець премії Global Teacher Prize Ukraine 2021 та один із найкращих учителів світу 2023 року Артур Пройдаков.

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Які теми з української мови повторити

Педагог зауважив: варто повторити, зокрема, тему "Синтаксис". Також звернути увагу на тему "Члени речення", бо вона є визначальною для подальшого розуміння простого речення, простого ускладненого речення, складного речення. Також учитель радить перевірити закріплені знання на практиці, виконавши тести з минулих років.

Як готуватися, якщо НМТ вже незабаром

Пройдаков радить стабільно та систематично працювати, виконувати тести, опрацьовувати конспекти.

У мене є власний метод, що точно діє: виписувати потрібну інформацію та розміщувати її по всій квартирі, щоб ці правила, винятки чи орфограми стабільно були перед очима. Наприклад, на холодильнику або на екрані телефона,

– ділиться учитель.

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Як розподілити час на тесті

Педагог також розповів про стратегію, яка допоможе цьогорічним учасникам НМТ правильно розподілити час для виконання завдань.

Виконуйте завдання за структурною послідовністю. Але обов'язково по завершенні розв'язання тесту поверніться до тестів та перегляньте ще раз зазначені відповіді,

– додав Пройдаков.

І порадив у цьому разі спробувати подивитися новим поглядом на вищезгадані тестові завдання.