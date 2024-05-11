Отдельным темам стоит уделить больше внимания. Ценными советами с нынешними участниками тестирования поделились победитель премии Global Teacher Prize Ukraine 2021 и один из лучших учителей мира 2023 года Артур Пройдаков.

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Какие темы по украинскому языку повторить

Педагог отметил: стоит повторить, в частности, тему "Синтаксис". Также обратить внимание на тему "Члены предложения", потому что она является определяющей для дальнейшего понимания простого предложения, простого осложненного предложения, сложного предложения. Также учитель советует проверить закрепленные знания на практике, выполнив тесты из прошлых лет.

Как готовиться, если НМТ уже вскоре

Пройдаков советует стабильно и систематически работать, выполнять тесты, обрабатывать конспекты.

У меня есть собственный метод, что точно действует: выписывать нужную информацию и размещать ее по всей квартире, чтобы эти правила, исключения или орфограммы стабильно были перед глазами. Например, на холодильнике или на экране телефона,

– делится учитель.

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Как распределить время на тесте

Педагог также рассказал о стратегии, которая поможет нынешним участникам НМТ правильно распределить время для выполнения заданий.

Выполняйте задания по структурной последовательности. Но обязательно по завершении решения теста вернитесь к тестам и пересмотрите еще раз указанные ответы,

– добавил Пройдаков.

И посоветовал в этом случае попробовать посмотреть новым взглядом на вышеупомянутые тестовые задания.