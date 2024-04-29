"Відлік починається із 3,4,5 років": ексочільник УЦОЯО висловився про реформу старшої школи

Випускники не повинні закінчувати школу у майже 19 років. Якщо вже й втілювати у життя реформу старшої школи, то додати один рік потрібно "знизу".

Про це заявив ексочільник Українського центру оцінювання якості освіти та доктор педагогічних наук Ігор Лікарчук. Він також порівняв українську та європейську системи освіти.

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Лікарчук висловився про 12-річну систему освіти

Лікарчук розповів, що у країнах Європи діє 12-річна система. Однак навчання там починається з 3 – 5 років.

Освітянин також наголосив, що якість освіти залежить від мотивації здобувати якісні знання. Також важливим чинником є продуктивна робота вчителя.

Ми чи не єдина країна в Європі, в якій немає 12-річки. Але при цьому сором'язливо мовчимо, що в інших країнах відлік 12 років розпочинається із 3,4,5 років. Щоб випускники не закінчували 12-річку в дітородному віці…

– зауважив Лікарчук.

І додав, що свого часу також наполягав на тому, аби діти йшли до школи на рік швидше, ніж є зараз.

Це також дуже важливий мотиваційний чинник: чи варто дитину віддавати до школи, яку вона закінчить майже у 19 років,

– зауважив освітянин.

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Як втілюватимуть реформу НУШ в Україні