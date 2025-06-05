Хто і скільки років відпрацьовуватиме навчання на бюджеті та чи стартує новація вже з вересня

Частина студентів українських вишів, які здобуватимуть освіту на бюджетній формі, повинна буде відпрацювати кошти держави, витрачені на це навчання. У МОН водночас мають намір запровадити програму гарантованого робочого місця.

У відомстві вважають, що держзамовлення має справді стати замовленням держави. Заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький розповів у коментарі 24 Каналу, кого стосуватимуться новації та скільки років попередньо треба буде відпрацьовувати.

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Хто і скільки років відпрацьовуватиме навчання у виші

Посадовець наголосив: такі новації не запровадять найближчим часом. Тобто їх не поширять на вступників, які стануть студентами у 2025 році.

Мовиться про майбутню систему вступу і для тих спеціальностей, на яких передбачили державне замовлення. Якщо держава замовляє вступника, вона також і ставить перед цим фахівцем певні обов'язки щодо першого робочого місця і гарантує це перше робоче місце за конкурсом,

– уточнив заступник міністра.

Посадовець повідомив, випускники яких спеціальностей матимуть обов'язок перед державою. Це, зокрема, будуть медики, вчителі та фахівці окремих професій, пов'язаних з енергетичною інфраструктурою. Щодо інших спеціальностей – їх ще визначатимуть.

Заступник міністра також каже, що строк відпрацювання буде пов'язаний із тривалістю підготовки відповідного фахівця.

Якщо це бакалаврат, 4 роки, то мовиться про дворічне робоче місце. Якщо це медик, це трирічне робоче місце,

– зауважив Вінницький.

Раніше у Раді зазначали, що така ініціатива щодо відпрацювання з'явилася через потребу ефективно використовувати державні кошти. Адже не всі студенти-бюджетники згодом ідуть працювати за здобутою спеціальністю.