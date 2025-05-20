У Раді розповіли, скільки років треба буде відпрацювати навчання на бюджеті

Студенти закладів вищої освіти, які навчатимуться на бюджетній формі, повинні будуть відпрацювати кошти держави, витрачені на їхнє навчання. Здебільшого строк відпрацювання становитиме два роки.

Про це членкиня Комітету освіти, науки та інновацій ВРУ Юлія Гришина розповіла телеканалу Київ 24. І уточнила, що період відпрацювання буде у два рази менший ніж час навчання за обраною програмою, зазначає 24 Канал.

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Скільки років треба буде відпрацювати навчання на бюджеті

Нардеп зауважила, що така ініціатива закріплена у відповідному законопроєкті, який вже ухвалили у першому читанні й зараз починають готувати до другого.

Студенти, які навчаються за державним або регіональним замовленням, будуть мати обов'язок після закінчення другого курсу укласти договір з навчальним закладом про подальше обов'язкове працевлаштування. Ці студенти вже з першого курсу будуть отримувати спеціально підвищену стипендію. Потім після другого курсу вони повинні будуть, як і всі інші студенти, скласти ЄДКІ і потім укласти договір,

– розповіла Гришина.

І додала: якщо студент відмовляється укласти цей договір, він його переведуть на контрактну форму навчання. Після закінчення вишу треба буде відпрацювати кошти за своє навчання на одному з тих робочих місць, які запропонує держава.

Строк відпрацювання буде дорівнювати в два рази менше ніж строк навчання за програмою. Тобто, в принципі, це буде стандартно два роки,

– уточнила нардеп.

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Чому виникла така ідея

Гришина також заявила, що така ініціатива виникла через необхідність ефективно використовувати державні кошти. Адже, не всі студенти-бюджетники згодом йдуть працювати за здобутою спеціальністю. Зокрема, це стосується фахівців галузей освіти, медицини, оборони, інженерії. Це є причиною браку фахівців.

Держава спрямовує величезні кошти на підготовку спеціалістів, які їх потрібні для роботи в державному секторі. Але не отримує зворотний зв'язок. Особливо складана ситуація у системі освіти,

– зазначила членкиня Освітнього комітету.

Однак, за її словами, щодо цієї ініціативи ще триватиме дискусія у профільному комітеті.

Раніше ми інформували, що у МОН анонсували відпрацювання за бюджетне навчання.