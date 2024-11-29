Частину вступників можуть звільнити від обов'язку відпрацювання навчання

Міністерство освіти і науки України пропонує забезпечити державною підтримкою більшість українських абітурієнтів, які вступатимуть до вишів. Види підтримки передбачать різні.

Про це вказано у моделі розподілу вступу за джерелами фінансування. Її презентувало МОН під час засідання Освітнього комітету Верховної Ради, зазначає 24 Канал з посиланням Osvita.ua.

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Чи треба буде відпрацьовувати навчання у виші

Модель фінансування здобуття вищої освіти передбачає, що державним замовленням мають охопити 25 – 30% першокурсників, які братимуть участь у конкурсі на гарантоване перше робоче місце (в основному державний сектор – медики, учителі тощо).

Так, державні безповоротні гранти на здобуття освіти мають отримувати 25 – 35% вступників. У відомстві переконані, що освітні гранти повинні виконувати роль інструменту заохочення вступу на спеціальності, які потрібні ринку праці та/або регіональної підтримки.

При цьому у МОН пропонують надавати можливість безоплатної освіти для вступників з найвищими балами ЗНО (НМТ), які не матимуть зобов'язань щодо відпрацювання на першому робочому місці. Кількість таких вступників за розрахунками МОН може становити 10 – 15%.

Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.

Зважаючи на визначену модель розподілу вступників за джерелами фінансування, на контракті навчатимуться 25 – 30% вступників вишів.

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