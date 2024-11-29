Частину вступників можуть звільнити від обов'язку відпрацювання навчання
Міністерство освіти і науки України пропонує забезпечити державною підтримкою більшість українських абітурієнтів, які вступатимуть до вишів. Види підтримки передбачать різні.
Про це вказано у моделі розподілу вступу за джерелами фінансування. Її презентувало МОН під час засідання Освітнього комітету Верховної Ради, зазначає 24 Канал з посиланням Osvita.ua.
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Чи треба буде відпрацьовувати навчання у виші
Модель фінансування здобуття вищої освіти передбачає, що державним замовленням мають охопити 25 – 30% першокурсників, які братимуть участь у конкурсі на гарантоване перше робоче місце (в основному державний сектор – медики, учителі тощо).
Так, державні безповоротні гранти на здобуття освіти мають отримувати 25 – 35% вступників. У відомстві переконані, що освітні гранти повинні виконувати роль інструменту заохочення вступу на спеціальності, які потрібні ринку праці та/або регіональної підтримки.
При цьому у МОН пропонують надавати можливість безоплатної освіти для вступників з найвищими балами ЗНО (НМТ), які не матимуть зобов'язань щодо відпрацювання на першому робочому місці. Кількість таких вступників за розрахунками МОН може становити 10 – 15%.
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Зважаючи на визначену модель розподілу вступників за джерелами фінансування, на контракті навчатимуться 25 – 30% вступників вишів.
До теми Випускників вишів змусять відпрацювати навчання на бюджеті: кого й у якому разі
Що казали у МОН про відпрацювання раніше
- Раніше Михайло Винницький заявив, що в Україні обов'язково залишать бюджетні місця на кожній спеціальності у вишах.
- Однак у деяких випадках таких місць може стати дуже мало.
- Посадовець при цьому зазначив, що у разі ухвалення законопроєкту № 10399, студенти, які здобуватимуть вищу освіту на бюджеті, матимуть певні обов'язки перед державою.
- Це означає, що держава має запропонувати випускникові перше робоче місце, уточнив посадовець.