Об этом указано в модели распределения поступления по источникам финансирования. Ее представило МОН во время заседания Образовательного комитета Верховной Рады, отмечает 24 Канал со ссылкой на Osvita.ua.

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Надо ли будет отрабатывать обучение в вузе

Модель финансирования получения высшего образования предусматривает, что государственным заказом должны охватить 25 – 30% первокурсников, которые будут участвовать в конкурсе на гарантированное первое рабочее место (в основном государственный сектор – медики, учителя и т.д.).

Так, государственные безвозвратные гранты на получение образования должны получать 25 – 35% поступающих. В ведомстве убеждены, что образовательные гранты должны выполнять роль инструмента поощрения поступления на специальности, которые нужны рынку труда и/или региональной поддержки.

При этом в МОН предлагают предоставлять возможность бесплатного образования для поступающих с самыми высокими баллами ВНО (НМТ), которые не будут иметь обязательств по отработке на первом рабочем месте. Количество таких абитуриентов по расчетам МОН может составлять 10 – 15%.

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Учитывая определенную модель распределения поступающих по источникам финансирования, на контракте будут учиться 25 – 30% поступающих вузов.

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