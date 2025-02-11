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Освіта Освіта в Україні Уряд уніфікував тривалість щорічної відпустки працівників дошкілля
11 лютого, 21:01
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Уряд уніфікував тривалість щорічної відпустки працівників дошкілля

Марія Волошин
Основні тези
  • Усі педагоги закладів дошкільної освіти отримають 56 днів обов'язкової щорічної оплачуваної відпустки завдяки ухваленій урядом постанові.
  • Зміни стосуються директорів, завідувачів, вихователів-методистів, інструкторів з фізкультури, практичних психологів, музичних керівників та соціальних педагогів.

Усі педагоги закладів дошкільної освіти в Україні тепер матимуть однакову тривалість обов'язкової щорічної оплачуваної відпустки – 56 днів. Відповідні зміни містить ухвалена урядом постанова. 

Мовиться про постанову, яка вносить зміни до відповідного Порядку, уніфікуючи терміни щорічної відпустки для всіх працівників дошкілля. Про це інформує 24 Канал з посиланням на допис у фейсбуці міністра освіти і науки України Оксена Лісового

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Скільки днів відпустки матимуть педагоги дошкілля 

Посадовець повідомив, що це одне з важливих нововведень Закону України "Про дошкільну освіту".

Така норма є справедливою для всіх працівників закладів дошкільної освіти і сприяє поліпшенню їхніх умов праці,
– запевний Лісовий. 

Міністр при цьому уточнив, кого з педагогічних працівників стосуватимуться  зміни:

  • директорів;
  • завідувачів;
  • вихователів-методистів;
  • інструкторів з фізкультури;
  • практичних психологів;
  • музичних керівників;
  • соціальних педагогів.

Окрім того, за словами очільника МОН, відповідним рішенням уряд вніс зміни до Переліку педагогічних посад, доповнивши його такими позиціями, зокрема, як заступник директора з наукової роботи в науковому ліцеї, асистент викладача, асистент майстра виробничого навчання.

  • Нагадаємо, що з 1 січня 2025 року набув чинності Закон України "Про дошкільну освіту". Він має закласти фундамент для поліпшення якості дошкільної освіти в Україні. Детальніше про зміни, які він передбачає, читайте тут.