"Цифри вражають": у МОН розповіли, чому із вишів відрахують частину аспірантів

В Україні протягом останніх років значно зросла кількість аспірантів у вишах. У 2023 році в аспірантуру зарахували 18 835 осіб.

Мовиться про зарахованих на різні форми навчання. Про це розповів заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький "РБК-Україні", зазначає 24 Канал.

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В Україні зросла кількість аспірантів

Посадовець зауважив, що бюджетних місць було в 2022 році 3300, у 23-му – 3200.

Але в 2022 і 2023 році аномально багато вступників пішли на денну форму за контрактом саме для отримання відстрочки від мобілізації. Цифри вражають. Із 18 тисяч, які були зараховані в 23-му році, 13 600 – це були чоловіки 25+. Це з усіх зарахованих,

– уточнив він.

І додав: якщо до вторгнення Росії в Україні близько 1300 – 1500 аспірантів навчалися на денній формі на контракті щороку, то в 2023 році ця цифра досягла 13 700. 82% із цієї кількості – чоловіки 25+ (11 248 людей). Попередня цифра була 46%.

Винницький при цьому переконаний: немає нічого поганого в тому, що більше людей йде в аспірантуру. Його колеги з політехнічних університетів інформують, що ці аспіранти працюють з інноваціями щодо дронів, з електронікою, яка потрібна для радіоелектронної боротьби, інноваціями у сфері кіберзахисту.

Багато потрібного робиться аспірантами для захисту держави. Якщо людина в аспірантурі реально займається наукою, інноваційними розробками, нічого поганого в тому немає, що у неї також є відстрочки на період навчання. Навіть якщо йому 25+, він все одно робить свій внесок в нашу оборону,

– зауважив посадовець.

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Чому здійснюють перевірки у ЗВО

Але, за словами заступника міністра, велика кількість зарахованих – це люди, які не вчаться і не здійснюють досліджень.

Їхні наукові керівники давно їх не бачили, вони не ходять на заняття, нічого не публікують. І саме тому ми зараз проводимо позапланові перевірки закладів освіти стосовно якості організації освітнього процесу,

– уточнив Винницький.

Найчастіше, за його словами, це фейкове навчання. Відсутність слідів реального навчання на освітніх платформах, якщо це онлайн. Якщо це очно, то це відсутність доказів того, що людина складає сесію, немає публікацій, дисертації не пишуть.

Посадовець також наголосив, що найчастіше причина для відрахування з аспірантури є невиконання індивідуального навчального плану або індивідуального плану наукової роботи.