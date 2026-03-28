"Відзавтра" чи "від завтра": написання цього слова викликає сумнів
- Правильний варіант написання – "від завтра" окремо, за правилами українського правопису, бо це словосполучення прийменника та іменника.
- "Від завтра" не є прислівником, на відміну від "віднині" чи "відтепер", і завжди пишеться окремо.
Українська мова має низку прислівників, утворених з прийменників та іменників, які з часом злилися в одне слово. Тому носії мови інтуїтивно вагаються, чи не належить і "від завтра" до таких випадків.
Як правильно пишеться "від/завтра" – разом чи окремо, розповідаємо з посиланням на "Український правопис".
Як правильно писати "відзавтра" чи "від завтра"?
Прислівники ми використовуємо щодня. Але сказати – це одне, а написати певні слова правильно, іноді вагаємося, як правильно. До прикладу, як ви напишете правильно "від завтра" чи "відзавтра"?
Правильний варіант написання – "від завтра" окремо. Це не прислівник, а словосполучення прийменника "від" та іменника "завтра", тому за чинними правилами українського правопису воно не зливається в одне слово. За правилами (§ 41 "Українського правопису", 2019), прийменники з іменниками пишуться окремо, якщо не утворюють усталеного прислівника.
Чому ж "від завтра" окремо? У слові "віднині" ми маємо прислівник "нині", який у поєднанні з прийменником "від" утворює новий прислівник – "віднині" ("з цього часу"). У випадку зі словом "завтра" воно може виступати як іменник, як і – "на завтра", "від завтра", "до завтра".
Тому конструкція "від завтра" граматично є словосполученням, а не цілісним прислівником.
"Від завтра ми починаємо новий курс".
"Від завтра діятимуть нові правила".
"Від завтра ціни зростуть".
У всіх випадках "завтра" виступає як іменник, що означає "наступний день", а "від" позначає початок дії з цього моменту. Порівняння з іншими словами
Отже, "від завтра" завжди пишеться окремо, адже це граматичне словосполучення прийменника та іменника. На відміну від "віднині" чи "відтепер", які стали прислівниками й пишуться разом, "від завтра" не має статусу прислівника, тому його написання залишається роздільним.
