В академії Чайковського заборонили викладання російською мовою

У музичній академії імені Чайковського заборонили викладання російською мовою. Мовиться про лекції та практичні заняття.

За словами Уповноваженого із захисту державної мови, навчальні заклади не звітують йому про перехід на українську мову. Проте Тарас Кремінь розповів, що є такі виші, які діють на випередження.

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Що відомо про перехід академії на українську

В Національній музичній академії України імені Петра Чайковського заборонили викладання російською мовою освітніх компонентів та їхніх складових,

– заявив Уповноважений із захисту державної мови.

За його словами, у Південноукраїнському національному педагогічному університеті імені Ушинського планують обрати уповноваженого із захисту державної мови з-поміж студентів. Він також пояснив, що, ймовірно, таких закладів більше, та вони йому не звітують.

Тарас Кремінь розповів, що є виші, які діють на випередження. Зокрема:

Харківський університет імені Каразіна запровадив посаду мовного омбудсмена, яким став завідувач кафедри української мови;

Києво-Могилянська академія заборонила використання російської мови.

Заборона російської в Києво-Могилянській академії