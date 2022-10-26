Патріот і унікальний керівник: у Києві попрощалися з ректором університету Грінченка Огнев'юком

Ректор Київського університету імені Бориса Грінченка Віктор Огнев'юк помер 21 жовтня. Його знайшли з вогнепальним пораненням.

Сьогодні, 26 жовтня, із ним попрощалися у Києві. Ректорові київського університету імені Грінченка було 63 роки.

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У Києві попрощалися з ректором університету Грінченка

Віддати шану ректорові прийшло близько двохсот людей: родичі, друзі, колеги, студенти й військові.

Колеги покійного кажуть: з Віктором Олександровичем було приємно працювати. Він любив дисципліну у навчальному закладі. При цьому усі працювали задля результату.

Викладач факультету права і міжнародних відносин університету Грінченка Олександр Цвєтков розповів, що Огнев'юк дуже радів, коли університет входив у перші десятки за абітурієнтами, за конкурсами тощо. За будь-якою деталлю роботи університету, додав Цвєтков, стоїть думка, вимоги та бажання Огнев'юка рухатися вперед.