Патріот і унікальний керівник: у Києві попрощалися з ректором університету Грінченка Огнев'юком

26 жовтня 2022 , 14:27
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Джерело:

Суспільне

Ректор Київського університету імені Бориса Грінченка Віктор Огнев'юк помер 21 жовтня. Його знайшли з вогнепальним пораненням.

Сьогодні, 26 жовтня, із ним попрощалися у Києві. Ректорові київського університету імені Грінченка було 63 роки.

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У Києві попрощалися з ректором університету Грінченка 

Віддати шану ректорові прийшло близько двохсот людей: родичі, друзі, колеги, студенти й військові.

Колеги покійного кажуть: з Віктором Олександровичем було приємно працювати. Він любив дисципліну у навчальному закладі. При цьому усі працювали задля результату. 

Викладач факультету права і міжнародних відносин університету Грінченка Олександр Цвєтков розповів, що Огнев'юк дуже радів, коли університет входив у перші десятки за абітурієнтами, за конкурсами тощо. За будь-якою деталлю роботи університету, додав Цвєтков, стоїть думка, вимоги та бажання Огнев'юка рухатися вперед.

За роки роботи ректором Віктору Огнев'юку вдалося створити такий університет, який може конкурувати з найкращими вищими навчальними закладами України,
– зауважив директор Інституту післядипломної освіти університету Грінченка Михайло Войцехівський.

При цьому наголосив, що протягом років роботи на освітянській ниві не бачив більш потужного керівника-освітянина, який би переймався проблемами освіти, ніж Віктор Огнев'юк.

Це людина-особистість, людина- професіонал, людина-патріот, людина-освітянин. Справжній. Це унікальний керівник, який завжди спілкувався зі студентками, вчителями",
– наголосив Войцехівський.

 
У Києві попрощалися з ректором університету Грінченка Огнев'юком / фото Суспільне 

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Що відомо про Віктора Огнев'юка та його загибель

  • Віктор Огнев'юк був доктором філософських наук, професором, академіком Національної академії педагогічних наук України.
  • Закінчив Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. Учитель історії.
  • Народився у селі Вовчинець Вінницької області 10 квітня 1959 року.
  • Огнев'юк очолював Київський університет імені Бориса Грінченка. Був ректором цього вишу з 2007 року.
  • Під керівництвом Огнев'юка університет Грінченка став кращим. Зокрема, у виші зросла кількість студентів. Також збільшилася кількість спеціальностей. Університет став активним учасником міжнародних проєктів. При цьому виш займав високі місця в освітніх рейтингах.
  • Він помер 21 жовтня. Причиною смерті стало вогнепальне поранення.
  • Ірина Прянішнікова – речниця поліції Київщини – розповіла, що смерть настала не відразу. Огнев'юка намагалися врятувати. Причиною трагедії стало вогнепальне поранення.

Автор: Марія Волошин