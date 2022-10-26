Патріот і унікальний керівник: у Києві попрощалися з ректором університету Грінченка Огнев'юком
Джерело:Суспільне
Ректор Київського університету імені Бориса Грінченка Віктор Огнев'юк помер 21 жовтня. Його знайшли з вогнепальним пораненням.
Сьогодні, 26 жовтня, із ним попрощалися у Києві. Ректорові київського університету імені Грінченка було 63 роки.
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У Києві попрощалися з ректором університету Грінченка
Віддати шану ректорові прийшло близько двохсот людей: родичі, друзі, колеги, студенти й військові.
Колеги покійного кажуть: з Віктором Олександровичем було приємно працювати. Він любив дисципліну у навчальному закладі. При цьому усі працювали задля результату.
Викладач факультету права і міжнародних відносин університету Грінченка Олександр Цвєтков розповів, що Огнев'юк дуже радів, коли університет входив у перші десятки за абітурієнтами, за конкурсами тощо. За будь-якою деталлю роботи університету, додав Цвєтков, стоїть думка, вимоги та бажання Огнев'юка рухатися вперед.
За роки роботи ректором Віктору Огнев'юку вдалося створити такий університет, який може конкурувати з найкращими вищими навчальними закладами України,
– зауважив директор Інституту післядипломної освіти університету Грінченка Михайло Войцехівський.
При цьому наголосив, що протягом років роботи на освітянській ниві не бачив більш потужного керівника-освітянина, який би переймався проблемами освіти, ніж Віктор Огнев'юк.
Це людина-особистість, людина- професіонал, людина-патріот, людина-освітянин. Справжній. Це унікальний керівник, який завжди спілкувався зі студентками, вчителями",
– наголосив Войцехівський.
У Києві попрощалися з ректором університету Грінченка Огнев'юком / фото Суспільне
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Що відомо про Віктора Огнев'юка та його загибель
- Віктор Огнев'юк був доктором філософських наук, професором, академіком Національної академії педагогічних наук України.
- Закінчив Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. Учитель історії.
- Народився у селі Вовчинець Вінницької області 10 квітня 1959 року.
- Огнев'юк очолював Київський університет імені Бориса Грінченка. Був ректором цього вишу з 2007 року.
- Під керівництвом Огнев'юка університет Грінченка став кращим. Зокрема, у виші зросла кількість студентів. Також збільшилася кількість спеціальностей. Університет став активним учасником міжнародних проєктів. При цьому виш займав високі місця в освітніх рейтингах.
- Він помер 21 жовтня. Причиною смерті стало вогнепальне поранення.
- Ірина Прянішнікова – речниця поліції Київщини – розповіла, що смерть настала не відразу. Огнев'юка намагалися врятувати. Причиною трагедії стало вогнепальне поранення.