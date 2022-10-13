Зарплату під час служби у ЗСУ отримуватимуть не всі педагоги

Коли Росія напала на Україну, сотні тисяч українців взяли до рук зброю і пішли захищати свою країну. Серед українських захисників було чимало вчителів.

При цьому більшість із цих педагогів не знали, чи й надалі отримуватимуть свою вчительську зарплату. У вересні Міносвіти запевнило, що їм збережуть середній заробіток. Однак ситуація дещо змінилася.

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Чи отримають воїни-педагоги зарплату

Раніше у Міносвіти запевнили мобілізованих педагогів, що на час служби в армії вони отримуватимуть середню вчительську зарплату.

Однак недавно у Мінекономіки повідомили, що педагогам, які пішли служити у ЗСУ за контрактом, не платитимуть цю зарплату. У Міносвіти підтвердили цю інформацію.

Що казали раніше у Міносвіти