Зарплату під час служби у ЗСУ отримуватимуть не всі педагоги
Джерело:лист Мінекономіки
Коли Росія напала на Україну, сотні тисяч українців взяли до рук зброю і пішли захищати свою країну. Серед українських захисників було чимало вчителів.
При цьому більшість із цих педагогів не знали, чи й надалі отримуватимуть свою вчительську зарплату. У вересні Міносвіти запевнило, що їм збережуть середній заробіток. Однак ситуація дещо змінилася.
Читайте Герої освітнього та військового фронту: як педагоги боронять Україну у війні проти Росії
Чи отримають воїни-педагоги зарплату
Раніше у Міносвіти запевнили мобілізованих педагогів, що на час служби в армії вони отримуватимуть середню вчительську зарплату.
Однак недавно у Мінекономіки повідомили, що педагогам, які пішли служити у ЗСУ за контрактом, не платитимуть цю зарплату. У Міносвіти підтвердили цю інформацію.
Що казали раніше у Міносвіти
У вересні у Міносвіти повідомили, що мобілізованим працівникам закладів освіти збережуть середню зарплату. Тоді міністерство запевняло, що відповідно до закону "Про освіту" мобілізовані вчителі та викладачі на час проходження військової служби не втратять свого заробітку.
Важливо Студенти-переселенці та діти загиблих воїнів ЗСУ навчатимуться безкоштовно в українських вишах
Які навчальні переваги мають діти воїнів ЗСУ
Всеукраїнська мережа приватних загальноосвітніх шкіл України IT Step School вирішила допомогти здобути якісну освіту дітям воїнів. Вона пожертвувала на навчання дітей військовослужбовців 15 мільйонів гривень. Здобути освіту за ці гроші зможе 130 дітей з 11 міст України, в яких є філіали школи.
Програма школи доступна в основному для учнів 5 – 11 класів. Однак у чотирьох школах діє програма і для учнів початкових класів. Під час навчання діти поглиблено вивчатимуть IT – спеціальності та іноземні мови. Можна вибрати крім англійської також китайську, іспанську, німецьку, польську та французьку мову.
Також діти загиблих захисників України та учасники бойових дій матимуть змогу безкоштовно навчатися в українських вишах.