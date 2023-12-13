Випускницю українського вишу зобов'язали повернути 140 тисяч гривень за навчання

Райсуд у Хмельницькій області зобов'язав випускницю Івано-Франківського медуніверситету повернути вишу 140 тисяч гривень. Це сума, яку ЗВО витратив на її навчання.

Так, лікарка порушила підписану з вишем угоду. А відповідно до неї мала три роки відпрацювати за направленням у Шепетівській райлікарні.

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Випускницю зобов'язали повернути вишу 140 тисяч гривень

Як вказано у рішенні Полонського райсуду, у серпні 2014 року дівчину зарахували у вищезгаданий виш на спеціальність "лікувальна справа". Вона уклала угоду з університетом і мала після його завершення, навчаючись на бюджеті, відпрацювати три роки за направленням.

У червні 2020 року випускницю направили на роботу в Шепетівську центральну райлікарню терапевткою. Там вона провчилася два роки на інтернатурі. Опісля звільнилася.

Натомість медуніверситет подав цивільні позови щодо випускників, які відмовились відпрацювати три роки.

Справу розглядали за відсутності лікарки, адже вона не відізвалась. Суддя натомість постановила стягнути з випускниці 140,9 тисячі гривень та 2,6 тисячі гривень судового збору.

Лікарка має право оскаржити рішення та подати апеляцію.

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