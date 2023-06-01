"Дуже боляче": у Чернігові випускники станцювали вальс на подвір'ї розбомбленої Росією школи

У Чернігові випускники станцювали вальс на подвір'ї своєї школи, яку зруйнували росіяни. У березні 2022 року окупанти скинули на неї бомби.

Учні продовжили здобувати освіту в іншій школі. Однак випускний вальс прийшли станцювати до рідної.

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У Чернігові випускники станцювали вальс на подвір'ї розбомбленої школи

Випускниця дев'ятого класу Анна Варсегова пригадує: була у приміщенні, коли стався авіаналіт на місто і конкретно їхню школу. Дівчина з рідними сховалися у підвалі. Коли опісля вийшла подивитися на школу, зрозуміла, що приміщення зруйноване.

Це дуже боляче – кожен раз на школу дивитися, що вона зруйнована, ми тут не можемо більше сидіти на уроках, ми тут не можемо провести останній дзвоник,

– каже дівчина.

Класна керівниця Тетяна Мешкун танцювала разом зі своїми учнями. Каже: ця школа була не просто роботою, це було її натхнення.

Ми відчуваємо інтуїтивно, що це наша школа, і, хоч її уже фактично немає, це наша школа,

– каже педагогиня.

Вона також зазначила, що під час підготовки до випускного разом з учнями вирішили прийти до своєї школи, у якій вже, мабуть, жодного дзвоника не продзвенить. Вчителька також розповідає, що загинув тоді й один учень з її класу – Гліб Желдак. Однак однокласники та педагогиня завжди його пам'ятають.

Учні розповідають, що вальс вони готували близько пів року.

Ми танцюємо на руїнах і випускаємось вже із зовсім іншої школи,

– каже випускниця Дар'я Ніколаєнко.

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