"Дуже боляче": у Чернігові випускники станцювали вальс на подвір'ї розбомбленої Росією школи
У Чернігові випускники станцювали вальс на подвір'ї своєї школи, яку зруйнували росіяни. У березні 2022 року окупанти скинули на неї бомби.
Учні продовжили здобувати освіту в іншій школі. Однак випускний вальс прийшли станцювати до рідної.
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У Чернігові випускники станцювали вальс на подвір'ї розбомбленої школи
Випускниця дев'ятого класу Анна Варсегова пригадує: була у приміщенні, коли стався авіаналіт на місто і конкретно їхню школу. Дівчина з рідними сховалися у підвалі. Коли опісля вийшла подивитися на школу, зрозуміла, що приміщення зруйноване.
Це дуже боляче – кожен раз на школу дивитися, що вона зруйнована, ми тут не можемо більше сидіти на уроках, ми тут не можемо провести останній дзвоник,
– каже дівчина.
Класна керівниця Тетяна Мешкун танцювала разом зі своїми учнями. Каже: ця школа була не просто роботою, це було її натхнення.
Ми відчуваємо інтуїтивно, що це наша школа, і, хоч її уже фактично немає, це наша школа,
– каже педагогиня.
Вона також зазначила, що під час підготовки до випускного разом з учнями вирішили прийти до своєї школи, у якій вже, мабуть, жодного дзвоника не продзвенить. Вчителька також розповідає, що загинув тоді й один учень з її класу – Гліб Желдак. Однак однокласники та педагогиня завжди його пам'ятають.
Учні розповідають, що вальс вони готували близько пів року.
Ми танцюємо на руїнах і випускаємось вже із зовсім іншої школи,
– каже випускниця Дар'я Ніколаєнко.
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Чи будуть випускні вечори в Україні у 2023 році
- МОН рекомендувало воєнним адміністраціям та школам зважати на безпекову ситуацію та організовувати урочистості відповідно до вимог воєнного стану.
- Чи відбудеться випускний у конкретній школі, вирішуватимуть дирекція та вчителі.
- У МОН при цьому наголосили, що великі святкування у воєнний час є недоречними, але і дитинство у дітей забирати не треба.
- До слова, в Україні зараз функціонує понад 12 тисяч шкіл – і в кожній ситуація може бути інша. Тому міністерство рекомендує вирішувати питання проведення випускних на місцях.
- Швидше за все на тих територіях, де навчання тривало онлайн, випускних не буде, аби не наражати дітей, батьків і вчителів на небезпеку.