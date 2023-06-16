У Києві учні станцювали випускний вальс під час тривоги у метро: зворушливе відео
У Києві 15 та 16 червня у школах лунає останній дзвоник. Однак у ці дні у місті лунають і повітряні тривоги.
Тож чимало учнів змушені перечекати можливу небезпеку у метро. Однак випускники продовжують свято навіть в укритті.
Дивіться також Танці на руїнах, у час тривоги, зі сльозами на очах: як учні в Україні прощалися зі школою
У Києві учні станцювали вальс під час тривоги у метро
Так, мережу зворушило відео одного із таких прощань зі школою київських учнів у підземці. Випускники продовжили святкувати останній дзвоник просто у метро. І зачарували українців своїм випускним вальсом під час повітряної тривоги, пишуть у телеграм-каналі "Реальний Київ".
Учні у святковому одязі станцювали під пісню Океану Ельзи "Обійми". Особливо зворушливими були їхні танцювальні "па", коли лунали рядки з пісні "Коли настане день, закінчиться війна…".
У Києві учні станцювали випускний вальс під час тривоги
Понад сто навчальних закладів столиці понищили росіяни
- Директорка освітнього департаменту КМДА Олена Фіданян розповіла, що 102 навчальних заклади Києва постраждали від ракетних обстрілів росіян.
- Пошкодження, за її словами, різні: від декількох вибитих вікон – до знищення і пошкодження даху.
- Більшість із цих закладів освіти вже відремонтували. Ще залишилось полагодити будівлі 12 навчальних закладів.