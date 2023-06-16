Тож чимало учнів змушені перечекати можливу небезпеку у метро. Однак випускники продовжують свято навіть в укритті.

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У Києві учні станцювали вальс під час тривоги у метро

Так, мережу зворушило відео одного із таких прощань зі школою київських учнів у підземці. Випускники продовжили святкувати останній дзвоник просто у метро. І зачарували українців своїм випускним вальсом під час повітряної тривоги, пишуть у телеграм-каналі "Реальний Київ".

Учні у святковому одязі станцювали під пісню Океану Ельзи "Обійми". Особливо зворушливими були їхні танцювальні "па", коли лунали рядки з пісні "Коли настане день, закінчиться війна…".

У Києві учні станцювали випускний вальс під час тривоги

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