Многие ученики вынуждены переждать возможную опасность в метро. Однако выпускники продолжают праздник даже в укрытии.

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В Киеве ученики станцевали вальс во время тревоги в метро

Так, сеть тронуло видео одного из таких прощаний со школой киевских учеников в подземке. Выпускники продолжили праздновать последний звонок прямо в метро. И очаровали украинцев своим выпускным вальсом во время воздушной тревоги, пишут в телеграмм-канале "Реальный Киев".

Ученики в праздничной одежде станцевали под песню Океана Эльзы "Обійми" (укр.). Особенно трогательными были их танцевальные "па", когда звучали строчки из песни "Коли настане день, закінчиться війна…". (укр.)

В Киеве ученики станцевали выпускной вальс во время тревоги

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