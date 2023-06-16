Многие ученики вынуждены переждать возможную опасность в метро. Однако выпускники продолжают праздник даже в укрытии.
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В Киеве ученики станцевали вальс во время тревоги в метро
Так, сеть тронуло видео одного из таких прощаний со школой киевских учеников в подземке. Выпускники продолжили праздновать последний звонок прямо в метро. И очаровали украинцев своим выпускным вальсом во время воздушной тревоги, пишут в телеграмм-канале "Реальный Киев".
Ученики в праздничной одежде станцевали под песню Океана Эльзы "Обійми" (укр.). Особенно трогательными были их танцевальные "па", когда звучали строчки из песни "Коли настане день, закінчиться війна…". (укр.)
В Киеве ученики станцевали выпускной вальс во время тревоги
Более ста учебных заведений столицы уничтожили россияне
- Директор образовательного департамента КГГА Елена Фиданян рассказала, что 102 учебных заведения Киева пострадали от ракетных обстрелов россиян.
- Повреждения, по ее словам, разные: от нескольких выбитых окон – до уничтожения и повреждения крыши.
- Большинство из этих учебных заведений уже отремонтировали. Еще осталось починить здания 12 учебных заведений.