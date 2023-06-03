Як зробити свій випускний у школі незабутнім: креативні ідеї

У 2023 році через повномасштабну війну місцева влада та керівництво шкіл можуть самостійно вирішувати, чи дозволяти проведення випускних. Усе залежить від безпеки у регіоні.

У Міносвіти все ж раніше наголошували, що забирати свято у дітей не можна. Як у час війни можна креативно провести випускний у школі, читайте далі.

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Креативні ідеї для випускного у школі

Цього року у деяких областях України учні та вчителі не можуть станцювати наживо вальс через загрозу російських обстрілів. Натомість у деяких містах чи регіонах діти прощаються зі своєю школою біля її руїн, адже навчальний заклад знищили росіяни.

Однак учні та вчителі організовують скромне свято там, де дозволяє безпекова ситуація. Як зробити його креативним – ідеї читайте нижче.

Гроші на благодійність

Випускники можуть відмовитися від суконь та костюмів, а заощаджені кошти перераховували на допомогу дитбудинкам або лікарням.

Напиши характеристику

Ви можете написати характеристику для свого однокласника чи однокласниці. При цьому не треба вказувати ім'я та прізвище. Під час свята учні спільно вгадуватимуть, про кого мовиться.

Лист захиснику

Вчитель може запропонувати написати мотиваційний лист до українського військового за таким планом. Зокрема, ви подякуєте Героєві за захист нашої Батьківщини. Можете трохи розповісти і про себе та свою школу.

Подарунок захисникам

Ви також можете купити чи зробити подарунки для захисників. При цьому написати побажання зі словами підтримки і передати до найближчого волонтерського пункту.

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Свято із зірковим гостем

Напередодні свого випускного можна також написати піар-менеджерам різних зірок та попросити про зіркове звернення. Воно запам'ятається надовго.

Пошта часу

​Цікавою ідеєю буде написання послання собі у майбутнє. Через вказаний проміжок часу ви, звичайно, його прочитаєте. Листи ви можете кидати у скриньку, які підготує для цього вчитель.

Коло вдячності

Учні також можуть записати креативне відео зі словами подяки рідній школі.