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Освіта Освіта в Україні "Найзворушливіше, що я бачила": випускники замилували українців виконанням вальсів
30 травня, 18:36
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"Найзворушливіше, що я бачила": випускники замилували українців виконанням вальсів

Марія Волошин
Основні тези

Цими днями у більшості шкіл України відбувається свято останнього дзвоника. Випускники традиційно танцюють вальс і прощаються зі шкільним життям.

Виконують вони випускний танець навіть під звуки тривоги. Як тривали репетиції та танцювали випускники на святі, розповідає 24 Канал.

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Як випускники танцювали вальс у 2025 році 

Вальс випускників у Харкові відбувався під звук повітряної тривоги.

Найзворушливіше, що я бачила останнім часом: реве тривога, а випускники репетирують вальс,
 – поділилися містяни.

На святі дівчата-випускниці виконують вальс вже у вишиваних платтях. Танець супроводжують слова з пісні: "… І під сонцем, і під зливами ми живемо, аби бути щасливими", що символізують надію на світле майбутнє, попри війну, яка триває в Україні. 

@yabluneviy_cvit вальс випускників#рекомендації #fyp #україна #педагогічнийколедж #вальс #випускники ♬ Бути щасливими - TikTok Version - Anna Maria

Українці наголошують: попри війну, молодь продовжує створювати світлі моменти, які надихають, дарують надію. 

@kharkiv.ua Випускники танцюють вальс біля сухого фонтану Попри війну, молодь продовжує створювати світлі моменти, які надихають і дарують надію. ️️️️ #kharkiv #kharkov #рекомендації #рекомендации #харків ♬ black out days - ??? ☽

Не стримують емоцій випускники навіть тоді, коли хореограф каже, що сьогодні остання репетиція вальсу – дівчата сумують, хлопці радіють.

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В Одесі випускники станцювали вальс у красивому вбранні на тлі Оперного театру. 

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Готуватися до виконання вальсу випускникам не завадила навіть непогода. 

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Ми також розповідали, як зворушливо випускники відзначали свято останнього дзвоника. 