"Найзворушливіше, що я бачила": випускники замилували українців виконанням вальсів
- В Україні цими днями відбувається свято останнього дзвоника.
- Як випускники танцюють вальс – дивіться у новині.
Цими днями у більшості шкіл України відбувається свято останнього дзвоника. Випускники традиційно танцюють вальс і прощаються зі шкільним життям.
Виконують вони випускний танець навіть під звуки тривоги. Як тривали репетиції та танцювали випускники на святі, розповідає 24 Канал.
Дивіться також У більшості українських шкіл лунає останній дзвоник
Як випускники танцювали вальс у 2025 році
Вальс випускників у Харкові відбувався під звук повітряної тривоги.
Найзворушливіше, що я бачила останнім часом: реве тривога, а випускники репетирують вальс,
– поділилися містяни.
На святі дівчата-випускниці виконують вальс вже у вишиваних платтях. Танець супроводжують слова з пісні: "… І під сонцем, і під зливами ми живемо, аби бути щасливими", що символізують надію на світле майбутнє, попри війну, яка триває в Україні.
Українці наголошують: попри війну, молодь продовжує створювати світлі моменти, які надихають, дарують надію.
Не стримують емоцій випускники навіть тоді, коли хореограф каже, що сьогодні остання репетиція вальсу – дівчата сумують, хлопці радіють.
В Одесі випускники станцювали вальс у красивому вбранні на тлі Оперного театру.
Готуватися до виконання вальсу випускникам не завадила навіть непогода.
Ми також розповідали, як зворушливо випускники відзначали свято останнього дзвоника.