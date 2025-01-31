Що означає "довести до бєлого калєнія" і до чого тут металургія
- Фразеологізм "довести до бєлого калєнія" походить з металургії, де білий колір металу символізує крайню стадію нагріву.
- Цей вислів є русизмом, і українською його можна замінити словами "роздратувати", "розлютити", "розізлити" і низкою фразеологізмів.
Кожен з нас хоч раз був страшенно розлюченим через оточення – людей чи обставини. А для цього стану можна підібрати влучний фразеологізм, але не "довести до бєлого каления"
У рубриці "Антисуржик. говоримо українською правильно", продовжуємо розповідати про відомі фразеологізми, пояснювати, що є русизмами та підбирати українські відповідники. 24 Канал пояснює звідки взявся вислів "довести до бєлого калєнія", що він означає та якими виразами його замінити.
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Що означає фразеологізм
Чимало фразеологізмів – стійких мовних виразів, – дійшли до нас із професій та набули переносного значення. До таких належить і відомий "довести до бєлого калєнія". Цей вислів прийшов із металургії – від ковалів.
Раніше при виготовленні сталі, щоб метал був піддатливий до обробки, його нагрівали, а потім охолоджували – закалювали (українською – гартували). Рівень нагріву визначали за кольором: червоний – можна починати обробку виробу (кувати), червоно-оранжевий – метал дуже крихкий і третя стадія – білий колір металу. Білий колір – це крайня стадія нагріву, коли метал повністю переплавляється і стає рідким.
Тому, "до білого калєнія" – довести людину до крайньої межі злості чи роздратування. Однак, цей вираз – русизм! Українською його можна перекласти підібравши одне слово для опису стану чи рідними фразеологізмами. Тож, не "довести до бєлого калєнія", а:
- розпекти до білого жару,
- розгарячити до краю,
- розпекти до далі нікуди,
- допекти до живого,
- допекти до живих печінок,
- допекти до живого серця,
- допекти до краю,
- дошкулити вкрай,
- доїсти до печінок,
- довести до білої гарячки,
- довести до чортиків / бісиків
- довести до сказу,
- довести до цюгюндера.
Чимало, правда, сподівалися на таке? Обирайте, що вам найбільше до вподоби, або змінюйте фразу кожного разу.
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А ще можна сказати одним словом:
- роздратувати,
- розлютити,
- розізлити,
- роззлостити,
- допекти,
- вибісити,
- розпасіювати,
- розхарапудити.
Та навіть цей вираз перекрутили й можна почути – "довести до білого коліна". Однак – це мовна помилка. Хоч знаходять і йому пояснення: коліно – місце, зазвичай, під одягом, його рідко видно і воно не засмагає – біле. А стан роздратування – це якраз те, що краще не бачити.
Зберігайте спокій! Уникайте роздратування! А якщо не вдалося, то опишіть свій стан українською!