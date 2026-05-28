Від Незалежності до війни: вірш, який допоможе запам'ятати дати для НМТ з історії

Запам'ятати ключові дати історії Незалежної України перед НМТ буває непросто навіть для старанних учнів. Репетитор ЗНО з історії Ілля запропонував оригінальний спосіб – римований вірш, який допомагає швидко пригадати головні події від 1991 року до сучасності.

Підготовка до Національного мультипредметного тесту часто перетворюється на справжній марафон дат і подій, і особливо складним для багатьох учнів є розділ про історію Незалежної України, адже потрібно не лише знати події, а й чітко пам'ятати роки та їхню послідовність. Саме для цього репетитор ЗНО з історії Ілля придумав короткий вірш, який поєднав основні події новітньої історії України у римований текст.

Які дати з історії Незалежної України охоплює вірш

Римований текст починається з 1991 року – проголошення Незалежності України у серпні та підтвердження цього рішення на всеукраїнському референдумі у грудні.

Далі у вірші згадується 6 грудня 1991 року – створення Збройних сил України. Наступною важливою датою стає 1996 рік, коли країна отримала Конституцію та власну національну валюту – гривню.

Також репетитор нагадав про 2004 рік і Помаранчеву революцію, а 2008-й пов'язав зі вступом України до Світової організації торгівлі, що відкрило державі нові економічні можливості.

Від Революції Гідності до повномасштабної війни

Окреме місце у вірші посідають події 2013 – 2014 років – Революція Гідності, коли українці вийшли на Майдан, відстоюючи свободу та європейський вибір.

Також згадується підписання угоди з Європейським Союзом у 2014 році та початок російсько-української війни. Завершується вірш лютим 2022 року – датою, яка стала переломним моментом сучасної історії України.

Сам текст звучить так:

***

Дев'яносто перший – серпень

мрія оживає,

а в грудні народ це рішення

підтверджує, приймає.

Шосте грудня – військо створює держава,

захищати Україну – його головна справа.

Дев'яносто шостий – конституція і гривня,

держава вже міцніша, незалежна і стабільна.

Дві тисячі четвертий – народ виходить знов,

Помаранчева революція – за правду і любов.

У восьмому – до СОТ відкриті вже шляхи,

у світову економіку вступили ми.

Тринадцятий-чотирнадцятий – майдан палає знов,

за гідність і свободу піднявся весь народ.

У чотирнадцятім – із ЄС підписано союз,

новий для України відкривається курс.

І в тому ж чотирнадцятім війна прийшла до нас,

а двадцять другий – лютий – змінив історії час.

***

Такий навчальний лайфхак може стати корисним доповненням до підготовки, адже рими та ритм допомагають швидше запам'ятовувати складну інформацію й легше пригадувати її під час НМТ.