Як вища освіта впливає на тривалість життя: результати дослідження вразили
9 жовтня 2023, 10:22Читать новость на русском
Джерело:The Economist
Випускники вишів США живуть довше, аніж ті, хто не закінчив університет. Такий висновок зробили економісти Прінстонського університету.
Вони здійснили відповідне дослідження. Його результати також свідчать про те, навчання у вишах позитивно впливає на тривалість життя.
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Як вища освіта впливає на тривалість життя
Так, результати дослідження продемонстрували, що у 2021 році дві третини американців у віці 25 років без вищої освіти, мають прожити у середньому на десять років менше, ніж ті, хто закінчив ЗВО. Однак важливо зауважити, що на тривалість їхнього життя впливають також і інші фактори.
Автори дослідження – Кейс та Дітон – також висловлюють гіпотезу, що одна з причин розбіжностей в смертності між освіченими американцями та іноземцями – різниця у статусі та несправедливість розподілу робочих місць.
У дослідженні також йдеться про те, що навіть якщо Сполучені Штати ставатимуть багатшими, вони все ж відставатимуть від інших розвинених країн у показнику очікуваної тривалості життя.
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МОН закликало виші контролювати кількість викладачів
- У Міносвіти вважають, що кількість викладачів у вишах України не повинна перевищувати норму. Мовиться про виші, які фінансують з держбюджету.
- Так, МОН звернулося до ректорів вишів і попросило контролювати чисельність науково-педагогічних працівників.
- Це зумовлено бажанням зекономити бюджетні кошти та запобігти їхньому нераціональному використанню.
- За недотримання відповідної норми передбачена відповідальність, кажуть у Міносвіти.