Київський політехнічний інститут отримає нового ректора

Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського отримає нового очільника. Міністерство освіти і науки України оголосило конкурс на заміщення посади ректора.

У конкурсі можуть брати участь громадяни України. Вони повинні володіти державною мовою на відповідному рівні.

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КПІ імені Сікорського матиме нового керівника

Також кандидати на вищевказану посаду повинні мати вчене звання та науковий ступінь і стаж роботи на посадах науково-педагогічних працівників не менш як десять років.

Строк подання заяв – близько двох місяців.

Аби взяти участь у конкурсі, треба подати такі документи:

заяву про участь у конкурсі;

особовий листок з обліку кадрів з фотографією розміром 3 х 4 сантиметри;

автобіографію;

копії документів про вищу освіту, науковий ступінь та вчене звання;

довідку про проходження попереднього, періодичного та позачергового психіатричних оглядів;

довідку про наявність або відсутність судимості;

копію паспорта, засвідчену претендентом;

копію трудової книжки;

копію державного сертифікату про рівень володіння державною мовою, що видає Національна комісія зі стандартів державної мови;

засвідчену копію довідки про результати перевірки.

Копії документів треба подати у Міносвіти України.

Зазначимо, що чинним ректором КПІ є доктор технічних наук та професор Михайло Згуровський. Він перебуває на посаді з 1992 року.

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