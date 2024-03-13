Київський політехнічний інститут отримає нового ректора
Джерело:Міносвіти України
Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського отримає нового очільника. Міністерство освіти і науки України оголосило конкурс на заміщення посади ректора.
У конкурсі можуть брати участь громадяни України. Вони повинні володіти державною мовою на відповідному рівні.
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КПІ імені Сікорського матиме нового керівника
Також кандидати на вищевказану посаду повинні мати вчене звання та науковий ступінь і стаж роботи на посадах науково-педагогічних працівників не менш як десять років.
Строк подання заяв – близько двох місяців.
Аби взяти участь у конкурсі, треба подати такі документи:
- заяву про участь у конкурсі;
- особовий листок з обліку кадрів з фотографією розміром 3 х 4 сантиметри;
- автобіографію;
- копії документів про вищу освіту, науковий ступінь та вчене звання;
- довідку про проходження попереднього, періодичного та позачергового психіатричних оглядів;
- довідку про наявність або відсутність судимості;
- копію паспорта, засвідчену претендентом;
- копію трудової книжки;
- копію державного сертифікату про рівень володіння державною мовою, що видає Національна комісія зі стандартів державної мови;
- засвідчену копію довідки про результати перевірки.
Копії документів треба подати у Міносвіти України.
Зазначимо, що чинним ректором КПІ є доктор технічних наук та професор Михайло Згуровський. Він перебуває на посаді з 1992 року.
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Цьогоріч чимало вишів отримає нових ректорів
- У 2023 році у МОН анонсували поколінну зміну ректорів в окремих вишах.
- Вона відбудеться через те, що завершується другий термін контракту у багатьох ректорів.
- В Україні зараз є чимало вишів, де ректор перебуває на своїй посаді 10 – 20 років.
- Також у відомстві повідомили, що планують створювати додатково дієві наглядові ради при вишах.