Ректори вишів повинні прозвітувати про виконану роботу

Ректори закладів вищої освіти в Україні повинні протягом січня оприлюднити результати своєї діяльності. Зокрема, внести в ЄДЕБО інформацію про рівень досягнення цільових показників діяльності свого вишу.

Відповідну можливість реалізовують відповідно до вимог МОН у модулі "KPI ректорів ЗВО". Про це інформує 24 Канал з посиланням на Osvita.ua.

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Ректори повинні прозвітувати про діяльність

В ЄДЕБО ректори повинні внести інформація про досягнення цільових показників, передбачених контрактом, за 2022, 2023, 2024 роки, але не раніше року підписання контракту.

Редагування даних буде доступно до 15 лютого включно.

Планують, що в майбутньому внесена інформація буде відображена в Реєстрі суб'єктів освітньої діяльності ЄДЕБО, і її зможе переглянути кожен охочий.

Це повинно забезпечити створення прозорої та відкритої системи моніторингу досягнення цільових показників діяльності закладів вищої освіти, визначених у контракті з його керівником.

Орієнтовний перелік цільових показників, що вказаний у контракті з керівником державного закладу вищої освіти, можна переглянути за посиланням.

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