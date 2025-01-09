Також на 19% менше, ніж у 2022 році (2,8 тисячі). Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення мовного омбудсмена.
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Скільки скарг мовний омбудсмен отримав за 2024 рік
Кремінь зазначив: хоч і зменшилась кількість звернень, мовиться не про зниження уваги громадян до мовних прав, а про поступове покращення мовної ситуації в Україні.
Зважаючи на виявлені факти порушень у сфері інтернету, обслуговуванні та вивісках, кількість накладених на порушників санкцій зростає,
– уточнив він.
Статистика звернень / мовний омбудсмен
Кремінь також зазначив, що левова частка скарг (29% або 671 скарга) – щодо відсутності української версії вебсайтів або завантаження за замовчуванням російськомовної версії за наявності українськомовної.
Хоча, якщо порівнювати з 2023 роком, то кількість звернень громадян щодо порушень у сфері інтернету зменшилась: у 2023 надійшло 992 таких скарги,
– уточнив він.
Найбільше порушення стосувалися:
- відсутності української версії сайтів інтернет-магазинів та вебсайтів – 671;
- мови обслуговування – 367;
- мови зовнішньої реклами та вивісок – 325;
- сфери освіти – 165;
- інформації про товари та послуги – 131;
- сфери охорони здоров'я – 109;
- сфери медіа – 91.
Також у 2024 році омбудсмен отримав 72 звернення (3%) про порушення мовного закону посадовцями місцевого самоврядування, зокрема депутатами місцевих рад. Скарги стосувалися недотримання мовного законодавства в офіційному спілкуванні, а також публічних виступів або коментарів для медіа.
Регіональна мовна політика потребує більшої уваги з боку органів влади,
– заявив Кремінь.
Найбільше повідомлень про порушення мовного закону зафіксували у Києві (902), Одеській області (429) та на Харківщині (191).