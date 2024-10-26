Отримають до 1,5 мільйона: МОН назвало переможців конкурсу зі створення мережі стартап-шкіл

Міністерство освіти і науки України назвало переможців конкурсного добору експериментального проєкту зі створення мережі стартап-шкіл – інкубаторів – акселераторів на базі вишів та наукових установ. Ця мережа спрямована на розвиток інноваційної екосистеми, яка допоможе у створенні, розвитку та масштабуванні стартапів.

У МОН зазначають, що стартапи спрямовані на використання і комерціалізацію науково-технічного (прикладного) результату, на початковому етапі їхнього розвитку, залученні інвесторів та налагодженні бізнес-зв'язків, наданні фінансової, експертної та іншої підтримки.

Дивіться також Кожна школа в Україні матиме електронний паспорт безпеки, – Шмигаль

Які виші стали переможцями конкурсу

Переможцями МОН оголосило:

Національний авіаційний університет;

Вінницький національний технічний університет;

Київський академічний університет;

Сумський державний університет;

Національний технічний університет "Дніпровська політехніка";

Національний університет "Одеська політехніка".

Основними критеріями для відбору стали наявність успішних прикладів комерціалізації наукових та науково-технічних результатів, розвиток інноваційної інфраструктури, досвід співпраці з бізнесом, потенціал розвитку екосистеми стартапів з урахуванням пріоритетів держави.

Переможці отримають до 1,5 мільйона гривень на розвиток стартап-шкіл – інкубаторів – акселераторів на своїй базі, які мають бути реалізовані протягом 2024 – 2026 років,

– повідомили у Міносвіти України.

Ці кошти виші можуть витратити на:

Розвиток інноваційної інфраструктури й комерціалізацію результатів прикладних досліджень. Реалізацію проєктів стартап-школи. Адміністрування стартап-школи.

Раніше ми інформували про те, що 17 університетів України увійшли до популярного світового рейтингу ЗВО. Деталі читайте за посиланням.