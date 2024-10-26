Отримають до 1,5 мільйона: МОН назвало переможців конкурсу зі створення мережі стартап-шкіл

26 жовтня 2024, 13:10
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Автор: Марія Волошин

Джерело:

Міністерство освіти і науки України

Міністерство освіти і науки України назвало переможців конкурсного добору експериментального проєкту зі створення мережі стартап-шкіл – інкубаторів – акселераторів на базі вишів та наукових установ. Ця мережа спрямована на розвиток інноваційної екосистеми, яка допоможе у створенні, розвитку та масштабуванні стартапів.

У МОН зазначають, що стартапи спрямовані на використання і комерціалізацію науково-технічного (прикладного) результату, на початковому етапі їхнього розвитку, залученні інвесторів та налагодженні бізнес-зв'язків, наданні фінансової, експертної та іншої підтримки. 

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Які виші стали переможцями конкурсу 

Переможцями МОН оголосило:

  • Національний авіаційний університет; 
  • Вінницький національний технічний університет;
  • Київський академічний університет;
  • Сумський державний університет; 
  • Національний технічний університет "Дніпровська політехніка";
  • Національний університет "Одеська політехніка".

Основними критеріями для відбору стали наявність успішних прикладів комерціалізації наукових та науково-технічних результатів, розвиток інноваційної інфраструктури, досвід співпраці з бізнесом, потенціал розвитку екосистеми стартапів з урахуванням пріоритетів держави. 

Переможці отримають до 1,5 мільйона гривень на розвиток стартап-шкіл – інкубаторів – акселераторів на своїй базі, які мають бути реалізовані протягом 2024 – 2026 років,
– повідомили у Міносвіти України.

Ці кошти виші можуть витратити на:

  1. Розвиток інноваційної інфраструктури й комерціалізацію результатів прикладних досліджень.
  2. Реалізацію проєктів стартап-школи.
  3. Адміністрування стартап-школи.

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