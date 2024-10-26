В МОН отмечают, что стартапы направлены на использование и коммерциализацию научно-технического (прикладного) результата, на начальном этапе их развития, привлечении инвесторов и налаживании бизнес-связей, предоставлении финансовой, экспертной и другой поддержки.
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Какие вузы стали победителями конкурса
Победителями МОН объявило:
- Национальный авиационный университет;
- Винницкий национальный технический университет;
- Киевский академический университет;
- Сумской государственный университет;
- Национальный технический университет "Днепровская политехника";
- Национальный университет "Одесская политехника".
Основными критериями для отбора стали наличие успешных примеров коммерциализации научных и научно-технических результатов, развитие инновационной инфраструктуры, опыт сотрудничества с бизнесом, потенциал развития экосистемы стартапов с учетом приоритетов государства.
Победители получат до 1,5 миллиона гривен на развитие стартап-школ – инкубаторов – акселераторов на своей базе, которые должны быть реализованы в течение 2024 – 2026 годов,
– сообщили в Минобразования Украины.
Эти средства вузы могут потратить на:
- Развитие инновационной инфраструктуры и коммерциализацию результатов прикладных исследований.
- Реализацию проектов стартап-школы.
- Администрирование стартап-школы.
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