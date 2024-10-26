В МОН отмечают, что стартапы направлены на использование и коммерциализацию научно-технического (прикладного) результата, на начальном этапе их развития, привлечении инвесторов и налаживании бизнес-связей, предоставлении финансовой, экспертной и другой поддержки.

Смотрите также Каждая школа в Украине будет иметь электронный паспорт безопасности, – Шмыгаль

Какие вузы стали победителями конкурса

Победителями МОН объявило:

Национальный авиационный университет;

Винницкий национальный технический университет;

Киевский академический университет;

Сумской государственный университет;

Национальный технический университет "Днепровская политехника";

Национальный университет "Одесская политехника".

Основными критериями для отбора стали наличие успешных примеров коммерциализации научных и научно-технических результатов, развитие инновационной инфраструктуры, опыт сотрудничества с бизнесом, потенциал развития экосистемы стартапов с учетом приоритетов государства.

Победители получат до 1,5 миллиона гривен на развитие стартап-школ – инкубаторов – акселераторов на своей базе, которые должны быть реализованы в течение 2024 – 2026 годов,

– сообщили в Минобразования Украины.

Эти средства вузы могут потратить на:

Развитие инновационной инфраструктуры и коммерциализацию результатов прикладных исследований. Реализацию проектов стартап-школы. Администрирование стартап-школы.

Ранее мы информировали о том, что 17 университетов Украины вошли в популярный мировой рейтинг ЗВО. Детали читайте по ссылке.