У МОН зазначають, що стартапи спрямовані на використання і комерціалізацію науково-технічного (прикладного) результату, на початковому етапі їхнього розвитку, залученні інвесторів та налагодженні бізнес-зв'язків, наданні фінансової, експертної та іншої підтримки.
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Які виші стали переможцями конкурсу
Переможцями МОН оголосило:
- Національний авіаційний університет;
- Вінницький національний технічний університет;
- Київський академічний університет;
- Сумський державний університет;
- Національний технічний університет "Дніпровська політехніка";
- Національний університет "Одеська політехніка".
Основними критеріями для відбору стали наявність успішних прикладів комерціалізації наукових та науково-технічних результатів, розвиток інноваційної інфраструктури, досвід співпраці з бізнесом, потенціал розвитку екосистеми стартапів з урахуванням пріоритетів держави.
Переможці отримають до 1,5 мільйона гривень на розвиток стартап-шкіл – інкубаторів – акселераторів на своїй базі, які мають бути реалізовані протягом 2024 – 2026 років,
– повідомили у Міносвіти України.
Ці кошти виші можуть витратити на:
- Розвиток інноваційної інфраструктури й комерціалізацію результатів прикладних досліджень.
- Реалізацію проєктів стартап-школи.
- Адміністрування стартап-школи.
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