"Мільярд євро щороку": МОН прагне повернути в Україну мінімум 100 тисяч студентів
До 2022 року, до початку повномасштабної війни, в Україні було 73 тисячі іноземних студентів. В основному з Індії, Північної Африки, колишніх "радянських" країн тощо.
В основному це були студенти, які здобували медичну освіту – близько 68 тисяч. Про це інформує 24 Канал з посиланням на заяву заступника міністра освіти і науки України Михайла Винницький в інтерв'ю Українському Радіо.
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МОН хоче повернути в Україну мінімум 100 тисяч студентів
Посадовець зазначив, що це були студенти з так званого Глобального Півдня. І потрібно цих студентів повернути та нарощувати вищезгадані цифри.
Ми поставили собі за ціль, я можу це оголосити, що найближчим часом після завершення війни, нам потрібно повернути в Україну як мінімум 100 тисяч студентів. І ми ставимо за ціль, що велика кількість із цих студентів має вчитися українською мовою,
– заявив Винницький.
І додав, що це можливо зробити.
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Я хочу навести деякі цифри. 100 тисяч студентів. Ціна перебування студента в Україні разом з гуртожитком, з оплатою навчання тощо – приблизно 10 тисяч євро на рік. Порахуйте, це мільярд євро щороку в нашу економіку,
– зазначив заступник Лісового.
За його словами, наша освіта конкурентоспроможна, ми маємо можливості це зробити. Але треба вкладати зараз в інфраструктуру для того, щоб вона була приваблива.
І ми маємо можливості створити такий економічний драйвер цією мережею закладів вищої освіти, яка на сьогодні у нас є,
– резюмував Винницький.
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