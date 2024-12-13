"Миллиард евро ежегодно": МОН стремится вернуть в Украину минимум 100 тысяч студентов

К 2022 году, до начала полномасштабной войны, в Украине было 73 тысячи иностранных студентов. В основном из Индии, Северной Африки, бывших "советских" стран и тому подобное.

В основном это были студенты, которые получали медицинское образование – около 68 тысяч. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на заявление заместителя министра образования и науки Украины Михаила Винницкого в интервью Украинскому Радио.

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МОН хочет вернуть в Украину минимум 100 тысяч студентов

Чиновник отметил, что это были студенты из так называемого Глобального Юга. И нужно этих студентов вернуть и наращивать вышеупомянутые цифры.

Мы поставили себе цель, я могу это объявить, что в ближайшее время после завершения войны, нам нужно вернуть в Украину как минимум 100 тысяч студентов. И мы ставим цель, что большое количество из этих студентов должно учиться на украинском языке,

– заявил Винницкий.

И добавил, что это возможно сделать.

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Я хочу привести некоторые цифры. 100 тысяч студентов. Цена пребывания студента в Украине вместе с общежитием, с оплатой обучения и т.д. – примерно 10 тысяч евро в год. Посчитайте, это миллиард евро ежегодно в нашу экономику,

– отметил заместитель Лисового.

По его словам, наше образование конкурентоспособно, мы имеем возможности это сделать. Но надо вкладывать сейчас в инфраструктуру для того, чтобы она была привлекательна.

И мы имеем возможности создать такой экономический драйвер этой сетью высших учебных заведений, которая на сегодняшний день у нас есть,

– резюмировал Винницкий.

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