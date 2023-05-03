В Україні покращать якість вищої освіти: ВРУ ухвалила закон

У нашій державі покращать якість вищої освіти. Відповідний закон ухвалила Верховна Рада України.

Так, мовиться про закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення якості вищої освіти".

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В Україні покращать якість вищої освіти

Цей документ має на меті удосконалити механізм забезпечення якості вищої освіти в Україні. Також – створити умови для функціонування Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти згідно зі стандартами і рекомендаціями Європейського простору вищої освіти.

Згідно із документом в Україні також:

створять Апеляційну палату;

проведуть постакредитаційний моніторинг;

вдосконалять систему інституційної акредитації;

уточнять статус Національного агентства та вимоги до його членів.

Водночас зазначений закон вносить зміни до Закону України "Про запобігання корупції". Завдяки цьому експерти Національного агентства з-поміж науково-педагогічних працівників та студентів, які навчаються у вишах зі специфічними умовами навчання, зможуть брати участь в експертизах на оплатній основі.

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