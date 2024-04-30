У яких вишах України навчається найбільше іноземних студентів

В Україні на початку цього року у вишах навчалося близько 34 тисячі іноземних студентів. До повномасштабної війни ця цифра становила 84 тисячі.

Про це мовиться у дослідженні Українського державного центру міжнародної освіти. Які виші найчастіше обирають в Україні для здобуття вищої освіти іноземці, читайте далі.

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У яких вишах України вчиться найбільше іноземців

Іноземних студентів найбільше у таких закладах вищої освіти нашої держави:

1. Харківський національний університет імені Каразіна;

2. Запорізький державний медичний університет;

3. Харківський національний медичний університет;

4. Національний медичний університет імені Богомольця;

5. Вінницький національний медичний університет імені Пирогова;

6. Одеський національний медичний університет;

7. Тернопiльський національний медичний університет iменi Горбачевського МОЗ України;

8. Державний вищий навчальний заклад "Ужгородський національний університет";

9. Дніпровський медичний університет;

10. Київський національний університет технологій та дизайну.



Які виші в Україні обирають іноземці / Український державний центр міжнародної освіти

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Які спеціальності обирають іноземні студенти

Найпопулярніші спеціальності, на яких вчаться іноземці в Україні:

медицина;

стоматологія;

фармація і промислова фармація;

менеджмент.

Іноземці зазвичай обирають українські виші через помірну вартість навчання і проживання (38 %), якість освіти (25%) та бажання навчатися в Європі (18%).

Найпопулярнішим джерелом інформації про можливість навчання в Україні є рекомендація друзів.