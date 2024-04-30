Об этом говорится в исследовании Украинского государственного центра международного образования. Какие вузы чаще всего выбирают в Украине для получения высшего образования иностранцы, читайте дальше.

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В каких вузах Украины учится больше всего иностранцев

Иностранных студентов больше всего в таких заведениях высшего образования нашего государства:

1. Харьковский национальный университет имени Каразина;

2. Запорожский государственный медицинский университет;

3. Харьковский национальный медицинский университет;

4. Национальный медицинский университет имени Богомольца;

5. Винницкий национальный медицинский университет имени Пирогова;

6. Одесский национальный медицинский университет;

7. Тернопольский национальный медицинский университет имени Горбачевского МЗ Украины;

8. Государственное высшее учебное заведение "Ужгородский национальный университет";

9. Днепровский медицинский университет;

10. Киевский национальный университет технологий и дизайна.



Какие вузы в Украине выбирают иностранцы / Украинский государственный центр международного образования

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Какие специальности выбирают иностранные студенты

Самые популярные специальности, на которых учатся иностранцы в Украине:

медицина;

стоматология;

фармация и промышленная фармация;

менеджмент.

Иностранцы обычно выбирают украинские вузы из-за умеренной стоимости обучения и проживания (38%), качество образования (25%) и желание учиться в Европе (18%).

Самым популярным источником информации о возможности обучения в Украине является рекомендация друзей.