Про це мовиться у дослідженні Українського державного центру міжнародної освіти. Які виші найчастіше обирають в Україні для здобуття вищої освіти іноземці, читайте далі.
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У яких вишах України вчиться найбільше іноземців
Іноземних студентів найбільше у таких закладах вищої освіти нашої держави:
1. Харківський національний університет імені Каразіна;
2. Запорізький державний медичний університет;
3. Харківський національний медичний університет;
4. Національний медичний університет імені Богомольця;
5. Вінницький національний медичний університет імені Пирогова;
6. Одеський національний медичний університет;
7. Тернопiльський національний медичний університет iменi Горбачевського МОЗ України;
8. Державний вищий навчальний заклад "Ужгородський національний університет";
9. Дніпровський медичний університет;
10. Київський національний університет технологій та дизайну.
Які виші в Україні обирають іноземці / Український державний центр міжнародної освіти
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Які спеціальності обирають іноземні студенти
Найпопулярніші спеціальності, на яких вчаться іноземці в Україні:
- медицина;
- стоматологія;
- фармація і промислова фармація;
- менеджмент.
Іноземці зазвичай обирають українські виші через помірну вартість навчання і проживання (38 %), якість освіти (25%) та бажання навчатися в Європі (18%).
Найпопулярнішим джерелом інформації про можливість навчання в Україні є рекомендація друзів.